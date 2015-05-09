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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 09 мая 2015
Реал
09.05.2015, суббота, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
57'
Пепе
83'
Иско
18'
П. Алькасер
25'
Х. Фуэго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
90'
+1
Желтая карточка
Д. Парехо
88'
Замена
Л. Орбан
️️️️
П. Пьятти
ГОЛ! 2:2!
Иско
83'
75'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Гомеш
72'
Желтая карточка
А. Гомеш
68'
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
Желтая карточка
С. Рамос
59'
58'
Желтая карточка
Н. Отаменди
ГОЛ! 1:2!
Пепе
Пас отдал
Х. Родригес
57'
Желтая карточка
Пепе
49'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Коэнтрау
46'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Арбелоа
46'
Пенальти не реализован!
К. Роналду
45'
+1
Желтая карточка
Чичарито
45'
25'
ГОЛ! 0:2!
Х. Фуэго
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Т. Кроос
24'
Желтая карточка
А. Арбелоа
23'
18'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Х. Луис Гайя
16'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Андре Гомеш
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-3-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
18
Бэйл
14
Чичарито
7
Роналду
4-2-2-1-1
25
Алвес
19
Барраган
13
Мустафи
30
Отаменди
14
Гайя
8
Фегули
20
Гомеш
10
Парехо
18
Фуэго
10
Пьятти
9
Алькасер
17
Коэнтрау
12
Марсело
12
Марсело
17
Коэнтрау
5
Арбелоа
14
Карвахаль
14
Карвахаль
5
Арбелоа
8
Кроос
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
8
Кроос
10
Пьятти
6
Орбан
6
Орбан
10
Пьятти
20
Гомеш
7
Де Пауль
7
Де Пауль
20
Гомеш
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
Остались в запасе
Реал
Валенсия
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
33
Энцо Перес
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
33
Энцо Перес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Реал - Валенсия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
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