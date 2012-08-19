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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 19 августа 2012
Реал
19.08.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
10'
Г. Игуаин
42'
Жонас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
87'
Желтая карточка
П. Пьятти
84'
Желтая карточка
Ж. Перейра
81'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
Х. Алонсо
74'
71'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
71'
66'
Замена
П. Пьятти
️️️️
А. Гуардадо
Замена
К. Бензема
️️️️
Л. Диарра
61'
50'
Желтая карточка
В. Руис
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Пепе
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
Жонас
Пас отдал
Т. Коста
31'
Желтая карточка
С. Фегули
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
АП
18
Андрес Гуардадо
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Валенсия
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
3
Алонсо
19
Диарра
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-1-3-1-1
25
Алвес
27
Перейра
4
Руис
22
Матье
20
Кошта
8
Фегули
18
Гуардадо
8
Коста
5
Гаго
17
Жонас
9
Сольдадо
3
Пепе
39
Альбиоль
39
Альбиоль
3
Пепе
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
19
Диарра
9
Бензема
9
Бензема
19
Диарра
9
Сольдадо
10
Парехо
10
Парехо
9
Сольдадо
18
Гуардадо
10
Пьятти
10
Пьятти
18
Гуардадо
8
Фегули
16
Вальдес
16
Вальдес
8
Фегули
Остались в запасе
Реал
Валенсия
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
Остались в запасе
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Реал - Валенсия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 20:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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