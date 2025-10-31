Введите ваш ник на сайте
«Зенит» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.5

31 октября 2025 9:50
Зенит - Локомотив
01 нояб. 2025, суббота 20:15 | Россия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа Зенита
Сделать ставку

1 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пройдет центральный матч 14-го тура РПЛ, где «Зенит» примет «Локомотив». Это противостояние двух претендентов на чемпионство, находящихся в отличной форме и ведущих борьбу за верхнюю часть таблицы.

«Зенит»

Команда набрала ход после нестабильного старта сезона. После 13 туров петербуржцы имеют 26 очков и располагаются на 4-й строчке. Победа над «Динамо» (2:1) стала третьей подряд в чемпионате, а общая серия без поражений достигла девяти матчей.В последних пяти встречах «Зенит» забил 13 мячей и пропустил лишь два. Сбалансированная игра между линиями и высокий процент реализации создают устойчивое преимущество. Особо выделяется результативность – команда забивает в восьми матчах подряд, при этом дома выглядит почти безошибочно.

«Локомотив»

Железнодорожники уверенно проводят сезон и после 13 туров занимают второе место с 27 очками. В атаке команда демонстрирует лучший показатель в лиге – 30 забитых голов. «Локомотив» не проигрывает уже 19 матчей подряд в РПЛ и отличается стабильностью в атакующей фазе.При этом в обороне команда иногда даeт сбои: в последних пяти матчах пропустила пять раз, а выездные игры складываются не так убедительно. В прошедшем туре «Локомотив» сыграл вничью с «Акроном» (1:1), что может стать тревожным сигналом перед визитом к «Зениту».

Факты о командах

«Зенит»

  • Не проигрывает 9 матчей подряд
  • В среднем: 2.60 забито, 0.40 пропущено (за 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Победы в 3 последних встречах

«Локомотив»

  • Не проигрывает 19 матчей подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (за 5 игр)
  • Забивает в каждом матче сезона
  • Лучшая атака чемпионата (30 голов за 13 туров)

Личные встречи
32% (21)
41% (27)
27% (18)
87
Забитых мячей
77
1.32
В среднем за матч
1.17
6:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Локомотив
1 : 1
05.04.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1 : 1
27.10.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3 : 1
03.12.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
1 : 2
24.09.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
1 : 2
09.04.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
5 : 0
30.07.2022
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
3 : 1
30.04.2022
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
1 : 1
15.08.2021
Зенит
Суперкубок России, Финал
Зенит
3 : 0
17.07.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
6 : 1
02.05.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0 : 0
30.08.2020
Зенит
Суперкубок России, Финал
Зенит
2 : 1
07.08.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
0 : 0
29.02.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1 : 0
28.09.2019
Зенит
Суперкубок России,
Зенит
2 : 3
06.07.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
1 : 1
07.04.2019
Зенит
Кубок «Матч Премьер»,
Зенит
1 : 3
22.01.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
5 : 3
23.09.2018
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
1 : 0
05.05.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
0 : 3
29.10.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
0 : 2
21.05.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
0 : 0
30.07.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
1 : 1
15.05.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
2 : 0
08.11.2015
Зенит
Суперкубок России,
Зенит
1 : 1
12.07.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
0 : 0
30.05.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0 : 1
31.08.2014
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Локомотив
1 : 1
04.05.2014
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Зенит
2 : 1
01.09.2013
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
0 : 1
13.04.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Зенит
1 : 1
29.09.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 38 тур
Локомотив
0 : 1
07.04.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 32 тур
Зенит
2 : 1
27.11.2011
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Локомотив
4 : 2
10.09.2011
Зенит
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
1 : 1
08.05.2011
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Локомотив
0 : 3
29.08.2010
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
1 : 0
11.04.2010
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
1 : 1
23.08.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
1 : 1
19.04.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Локомотив
0 : 3
27.09.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
1 : 1
23.07.2008
Локомотив
Суперкубок России, Финал
Зенит
2 : 1
09.03.2008
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
1 : 0
07.10.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1 : 1
11.06.2007
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
4 : 1
22.10.2006
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
3 : 1
06.05.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
0 : 0
15.06.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 1
30.04.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
0 : 2
17.07.2004
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
0 : 1
19.05.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
0 : 0
25.10.2003
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
1 : 2
22.03.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
2 : 1
10.11.2002
Зенит
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
1 : 1
20.04.2002
Локомотив
Чемпионат России, 25 тур
Зенит
0 : 0
12.10.2001
Локомотив
Чемпионат России, 11 тур
Локомотив
5 : 1
25.05.2001
Зенит
Чемпионат России, 26 тур
Зенит
1 : 2
01.10.2000
Локомотив
Чемпионат России, 12 тур
Локомотив
1 : 1
12.06.2000
Зенит
Чемпионат России, 26 тур
Локомотив
1 : 1
03.10.1999
Зенит
Чемпионат России, 12 тур
Зенит
1 : 2
23.06.1999
Локомотив
Чемпионат России, 23 тур
Локомотив
3 : 1
30.08.1998
Зенит
Чемпионат России, 8 тур
Зенит
2 : 2
16.05.1998
Локомотив
Чемпионат России, 33 тур
Зенит
2 : 0
01.11.1997
Локомотив
Чемпионат России, 16 тур
Локомотив
0 : 0
02.07.1997
Зенит
Чемпионат России, 27 тур
Локомотив
3 : 1
16.09.1996
Зенит
Чемпионат России, 10 тур
Зенит
1 : 1
04.05.1996
Локомотив
Показать все

Прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив»

Встреча обещает стать одним из ключевых событий тура. Обе команды располагают мощной атакой, но «Зенит» в данный момент выглядит более уравновешенно и надeжно. Петербуржцы уверенно действуют дома, где практически не допускают ошибок. «Локомотив» способен навязать борьбу и реализовать свои моменты, однако защитная нестабильность может сыграть против него.Матч должен получиться результативным – обе команды регулярно забивают, а их атакующий потенциал позволяет ожидать открытой игры с голами в обе стороны. При этом хозяева выглядят фаворитами за счeт уверенной формы и поддержки трибун.

Рекомендованные ставки

  • Победа Зенита – коэффициент 1.5
  • Обе забьют – коэффициент 1.75

1.50
Победа Зенита
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
