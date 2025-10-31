1 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пройдет центральный матч 14-го тура РПЛ, где «Зенит» примет «Локомотив». Это противостояние двух претендентов на чемпионство, находящихся в отличной форме и ведущих борьбу за верхнюю часть таблицы.

«Зенит»

Команда набрала ход после нестабильного старта сезона. После 13 туров петербуржцы имеют 26 очков и располагаются на 4-й строчке. Победа над «Динамо» (2:1) стала третьей подряд в чемпионате, а общая серия без поражений достигла девяти матчей.В последних пяти встречах «Зенит» забил 13 мячей и пропустил лишь два. Сбалансированная игра между линиями и высокий процент реализации создают устойчивое преимущество. Особо выделяется результативность – команда забивает в восьми матчах подряд, при этом дома выглядит почти безошибочно.

«Локомотив»

Железнодорожники уверенно проводят сезон и после 13 туров занимают второе место с 27 очками. В атаке команда демонстрирует лучший показатель в лиге – 30 забитых голов. «Локомотив» не проигрывает уже 19 матчей подряд в РПЛ и отличается стабильностью в атакующей фазе.При этом в обороне команда иногда даeт сбои: в последних пяти матчах пропустила пять раз, а выездные игры складываются не так убедительно. В прошедшем туре «Локомотив» сыграл вничью с «Акроном» (1:1), что может стать тревожным сигналом перед визитом к «Зениту».

Факты о командах

«Зенит»

Не проигрывает 9 матчей подряд

В среднем: 2.60 забито, 0.40 пропущено (за 5 игр)

Забивает в 8 матчах подряд

Победы в 3 последних встречах

«Локомотив»

Не проигрывает 19 матчей подряд

В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (за 5 игр)

Забивает в каждом матче сезона

Лучшая атака чемпионата (30 голов за 13 туров)

Прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив»

Встреча обещает стать одним из ключевых событий тура. Обе команды располагают мощной атакой, но «Зенит» в данный момент выглядит более уравновешенно и надeжно. Петербуржцы уверенно действуют дома, где практически не допускают ошибок. «Локомотив» способен навязать борьбу и реализовать свои моменты, однако защитная нестабильность может сыграть против него.Матч должен получиться результативным – обе команды регулярно забивают, а их атакующий потенциал позволяет ожидать открытой игры с голами в обе стороны. При этом хозяева выглядят фаворитами за счeт уверенной формы и поддержки трибун.

