Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 10 сентября 2011
Локомотив
10.09.2011, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 2
Завершен
Зенит
48'
В. Обинна
62'
Ф. Кайседо
77'
М. Да Кошта
88'
М. Да Кошта
8'
Д. Лазович
32'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
ГОЛ! 4:2!
М. Да Кошта
Пас отдал
А. Сапатер
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
Замена
М. Оздоев
️️️️
В. Обинна
Замена
А. Розина
️️️️
Т. Губочан
ГОЛ! 3:2!
М. Да Кошта
Пас отдал
Р. Шишкин
Замена
А. Сапатер
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Д. Сычев
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Д. Лоськов
Замена
С. Хусти
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
Д. Тарасов
ГОЛ! 1:2!
В. Обинна
Пас отдал
Д. Глушаков
Желтая карточка
Р. Шишкин
ГОЛ! 0:2!
А. Бухаров
Травма
И. Денисов
Желтая карточка
В. Файзулин
Желтая карточка
Р. Янбаев
18'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
17'
14'
Желтая карточка
Т. Губочан
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазович
Пас отдал
А. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
11
Виктор Обинна
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Данни
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
4-1-4-1
1
Фильцов
55
Янбаев
3
Да Кошта
4
Дюрица
49
Шишкин
23
Тарасов
11
Майкон
88
Глушаков
10
Лоськов
11
Обинна
10
Кайседо
4-3-1-2
16
Малафеев
15
Губочан
22
Алвеш
6
Ломбертс
4
Кришито
20
Файзулин
27
Денисов
10
Данни
11
Ионов
27
Лазович
11
Бухаров
11
Обинна
21
Оздоев
21
Оздоев
11
Обинна
10
Кайседо
0
Сапатер
0
Сапатер
10
Кайседо
10
Лоськов
0
Сычев
0
Сычев
10
Лоськов
27
Лазович
9
Хусти
9
Хусти
27
Лазович
20
Файзулин
18
Зырянов
18
Зырянов
20
Файзулин
15
Губочан
27
Розина
27
Розина
15
Губочан
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
1
Антон Амельченко
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Локомотив - Зенит
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин
Дмитрий Мосякин (оба - Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:10 (прямая)
Новости команд
Все
Локомотив
Зенит
В «Локомотиве» высказались о возможном вылете из РПЛ
19:46
1
Черчесов высказался о возможном назначении в «Локомотив»
19:14
1
Аршавин назвал идеального тренера для «Локомотива»
16:15
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
15:16
6
Нагорных высказался о пропуске тренировки Галактионовым, которого ранее отправил в отставку
14:47
8
В «Локомотиве» высказались о возможном вылете из РПЛ
19:46
1
Черчесов высказался о возможном назначении в «Локомотив»
19:14
1
Аршавин назвал идеального тренера для «Локомотива»
16:15
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
15:16
6
Нагорных высказался о пропуске тренировки Галактионовым, которого ранее отправил в отставку
14:47
8
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
12:06
25
Титов прокомментировал скандал Карпина и Глушенкова в сборной России
11:50
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
10:25
8
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+