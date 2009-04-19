Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 19 апреля 2009
Локомотив
19.04.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
71'
Родолфо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
Желтая карточка
М. Чех
Замена
Р. Янбаев
️️️️
Д. Сычев
Замена
Ф. Текке
️️️️
П. Погребняк
Красная карточка
М. Баша
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
Родолфо
Замена
С. Хусти
️️️️
И. Крижанац
ГОЛ! 1:0!
Родолфо
Пас отдал
Д. Сычев
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
П. Одемвингие
Травма
П. Одемвингие
Желтая карточка
И. Крижанац
Желтая карточка
А. Тимощук
Желтая карточка
Т. Дуймович
Желтая карточка
П. Одемвингие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
25
Марко Баша
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
99
Станислав Иванов
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
(К)
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЛП
44
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
10
Данни
АП
20
Виктор Файзулин
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
0
Давид Муджири
ЦП
70
Шарлес
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
0
Фернандо Риксен
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
33
Фатих Текке
ЦФ
4-1-3-2
1
Чех
23
Кузьмин
2
Родолфо
4
Дюрица
25
Баша
19
Дуймович
6
Торбинский
99
Иванов
14
Билялетдинов
0
Сычев
27
Одемвингие
3-1-3-1-1
16
Малафеев
4
Крижанац
6
Мейра
22
Анюков
44
Тимощук
20
Файзулин
27
Денисов
18
Зырянов
10
Данни
88
Погребняк
0
Сычев
55
Янбаев
55
Янбаев
0
Сычев
6
Торбинский
88
Глушаков
88
Глушаков
6
Торбинский
27
Одемвингие
24
Фалл
24
Фалл
27
Одемвингие
4
Крижанац
9
Хусти
9
Хусти
4
Крижанац
4
Крижанац
15
Широков
15
Широков
4
Крижанац
88
Погребняк
33
Текке
33
Текке
88
Погребняк
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
0
Иван Левенец
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
0
Давид Муджири
ЦП
70
Шарлес
ЦП
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
0
Давид Муджири
ЦП
70
Шарлес
ЦП
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Локомотив - Зенит
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Посещаемость:
17102 из 28800 зрителей (59%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
Новости команд
Все
Локомотив
Зенит
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
9
Стало известно, кто проведет завтрашнюю тренировку «Локомотива»
Вчера, 22:15
2
Бубнов предложил «Локомотиву» назначить тренерами Мамаева и Кокорина
Вчера, 19:26
6
Черданцев оценил шансы «Локомотива» на вылет из РПЛ
Вчера, 18:30
1
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Стало известно, кто проведет завтрашнюю тренировку «Локомотива»
Вчера, 22:15
2
Бубнов предложил «Локомотиву» назначить тренерами Мамаева и Кокорина
Вчера, 19:26
6
Черданцев оценил шансы «Локомотива» на вылет из РПЛ
Вчера, 18:30
1
Батраков следит за каждым матчем «Локомотива»
Вчера, 16:17
7
Раскрыта сумма отступных за Сильянова из «Локомотива»
Вчера, 15:29
3
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
9
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Глушенкову посоветовали быть аккуратнее в высказываниях
Вчера, 17:50
6
Лунeв высказался о многочисленных пенальти «Зенита»
Вчера, 17:19
25
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
Вчера, 16:31
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+