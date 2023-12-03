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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 03 декабря 2023
Локомотив
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Зенит
8'
М. Кержаков (АГ)
59'
М. Глушенков
88'
Н. Тикнизян
41'
М. Кассьерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Зенит
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Н. Тикнизян
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
С. Эракович
ГОЛ! 3:1!
Н. Тикнизян
Пас отдал
А. Дзюба
88'
Желтая карточка
К. Марадишвили
83'
81'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Д. Круговой
Замена
И. Самошников
️️️️
С. Пиняев
78'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
М. Глушенков
78'
72'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Клаудиньо
72'
Замена
М. Фернандес
️️️️
В. Изидор
Желтая карточка
М. Ненахов
70'
Желтая карточка
С. Пиняев
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Миранчук
59'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Карпукас
56'
Травма
А. Карпукас
52'
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Кассьерра
Пас отдал
С. Эракович
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Кержаков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
71
Наир Тикнизян
ЛП
2
Марио Митай
ОП
93
Артем Карпукас
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦП
9
Сергей Пиняев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛАЗ
5
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
3
Данил Круговой
ПАЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-4-1
22
Лантратов
45
Сильянов
85
Морозов
3
Фассон
24
Ненахов
2
Митай
71
Тикнизян
93
Карпукас
10
Глушенков
9
Пиняев
22
Дзюба
3-3-2-2
41
Кержаков
5
Родригао
28
Алип
16
Эракович
3
Круговой
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
18
Изидор
9
Пиняев
71
Самошников
71
Самошников
9
Пиняев
10
Глушенков
22
Марадишвили
22
Марадишвили
10
Глушенков
93
Карпукас
21
Миранчук
21
Миранчук
93
Карпукас
71
Тикнизян
99
Сулейманов
99
Сулейманов
71
Тикнизян
33
Клаудиньо
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Клаудиньо
18
Изидор
6
Фернандес
6
Фернандес
18
Изидор
3
Круговой
77
Мостовой
77
Мостовой
3
Круговой
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Дмитрий Мосякин
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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