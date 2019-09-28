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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 28 сентября 2019
Локомотив
28.09.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
48'
Г. Крыховяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Ф. Смолов
90'
+2
90'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
85'
Желтая карточка
В. Барриос
84'
Желтая карточка
Д. Кузяев
82'
Замена
А. Сутормин
️️️️
С. Дриусси
70'
Замена
Р. Мак
️️️️
Ю. Жирков
60'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
С. Азмун
ГОЛ! 1:0!
Г. Крыховяк
Пас отдал
Ф. Смолов
48'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
26
Мурило Серкейра
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
4-3-1-1-1
1
Гилерме
31
Рыбус
5
Хеведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
26
Серкейра
6
Баринов
20
Крыховяк
23
Мариу
10
Жемалетдинов
90
Смолов
4-1-2-1-2
99
Лунев
15
Караваев
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
18
Жирков
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
90
Смолов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
90
Смолов
9
Дриусси
11
Сутормин
11
Сутормин
9
Дриусси
20
Азмун
14
Кузяев
14
Кузяев
20
Азмун
18
Жирков
21
Мак
21
Мак
18
Жирков
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Зенит
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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