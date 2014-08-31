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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 31 августа 2014
Локомотив
31.08.2014, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
60'
Х. Гарсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
90'
+1
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Витсель
88'
Желтая карточка
Д. Кришито
82'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Халк
75'
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Кержаков
Замена
М. Фернандеш
️️️️
А. Миранчук
68'
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
68'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Р. Павлюченко
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гарсия
Пас отдал
Н. Ломбертс
Желтая карточка
В. Чорлука
59'
49'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
Майкон
43'
38'
Желтая карточка
Халк
Желтая карточка
Я. Дюрица
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
39
Неманья Пейчинович
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
10
Данни
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Локомотив
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Абаев
29
Денисов
4
Дюрица
14
Чорлука
49
Шишкин
28
Тигорев
39
Пейчинович
11
Майкон
19
Самедов
59
Миранчук
10
Павлюченко
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
4
Кришито
24
Гарай
6
Хави Гарсия
28
Витсель
10
Данни
7
Халк
27
Шатов
11
Кержаков
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
59
Миранчук
99
Фернандеш
99
Фернандеш
59
Миранчук
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
11
Кержаков
20
Файзулин
20
Файзулин
11
Кержаков
28
Витсель
28
Могилевец
28
Могилевец
28
Витсель
7
Халк
23
Рондон
23
Рондон
7
Халк
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
1
Гилерме
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Локомотив - Зенит
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:55 (прямая)
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