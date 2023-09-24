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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 24 сентября 2023
Зенит
24.09.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
22'
М. Кассьерра
60'
М. Глушенков
90+1'
Н. Тикнизян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Локомотив
Желтая карточка
Вендел
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
М. Глушенков
90'
+7
Вторая желтая
Н. Тикнизян
90'
+2
Желтая карточка
Н. Тикнизян
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Н. Тикнизян
Пас отдал
М. Глушенков
Желтая карточка
Родригао
90'
Замена
А. Коваленко
️️️️
Д. Сантос
87'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
В. Караваев
86'
78'
Замена
И. Самошников
️️️️
С. Пиняев
78'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Дзюба
Замена
Родригао
️️️️
Клаудиньо
77'
Замена
Д. Круговой
️️️️
М. Фернандес
76'
68'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Карпукас
Замена
И. Сергеев
️️️️
В. Изидор
66'
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Глушенков
Пас отдал
Н. Тикнизян
56'
Замена
М. Глушенков
️️️️
А. Миранчук
40'
Желтая карточка
А. Миранчук
Желтая карточка
М. Кассьерра
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
В. Караваев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛАЗ
15
Вячеслав Караваев
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПАЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
71
Наир Тикнизян
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
9
Сергей Пиняев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-3-1-1-2
41
Кержаков
15
Караваев
28
Алип
16
Эракович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
6
Фернандес
8
Вендел
33
Клаудиньо
18
Изидор
9
Кассьерра
4-1-3-1-1
22
Лантратов
24
Ненахов
85
Морозов
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
9
Пиняев
6
Баринов
71
Тикнизян
21
Миранчук
22
Дзюба
15
Караваев
31
Мантуан
31
Мантуан
15
Караваев
6
Фернандес
3
Круговой
3
Круговой
6
Фернандес
33
Клаудиньо
5
Родригао
5
Родригао
33
Клаудиньо
3
Дуглас Сантос
8
Коваленко
8
Коваленко
3
Дуглас Сантос
18
Изидор
33
Сергеев
33
Сергеев
18
Изидор
9
Пиняев
71
Самошников
71
Самошников
9
Пиняев
93
Карпукас
22
Марадишвили
22
Марадишвили
93
Карпукас
21
Миранчук
10
Глушенков
10
Глушенков
21
Миранчук
22
Дзюба
99
Сулейманов
99
Сулейманов
22
Дзюба
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Зенит - Локомотив
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Газпром Арена
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