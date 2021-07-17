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Расписание матчей
Суперкубок России
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 17 июля 2021
Зенит
17.07.2021, суббота, 19:00
Суперкубок России, Финал
3 : 0
Завершен
Локомотив
27'
Д. Кузяев
57'
С. Азмун
83'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Локомотив
Желтая карточка
К. Кравцов
90'
+3
Желтая карточка
А. Мостовой
88'
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Я. Ракицкий
86'
ГОЛ! 3:0!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Дзюба
83'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Дриусси
82'
Замена
К. Кравцов
️️️️
Д. Кузяев
82'
81'
Замена
С. Бабкин
️️️️
Д. Баринов
80'
Травма
Д. Баринов
72'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Ф. Смолов
72'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Г. Крыховяк
Замена
А. Мостовой
️️️️
Вендел
60'
Замена
А. Дзюба
️️️️
С. Азмун
60'
58'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Жемалетдинов
58'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
А. Сильянов
ГОЛ! 2:0!
С. Азмун
Пас отдал
Вендел
57'
51'
Желтая карточка
Д. Баринов
ГОЛ! 1:0!
Д. Кузяев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Себастьян Дриусси
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
40
Франсуа Камано
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
19
Кирилл Зинович
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-3-1-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
44
Ракицкий
15
Караваев
14
Кузяев
21
Оздоев
8
Вендел
10
Малком
9
Дриусси
20
Азмун
4-2-1-1-2
1
Гилерме
45
Сильянов
23
Пабло
26
Серкейра
31
Рыбус
20
Крыховяк
6
Баринов
25
Куликов
10
Жемалетдинов
40
Камано
90
Смолов
14
Кузяев
5
Кравцов
5
Кравцов
14
Кузяев
44
Ракицкий
6
Ловрен
6
Ловрен
44
Ракицкий
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Дриусси
8
Вендел
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Вендел
20
Азмун
22
Дзюба
22
Дзюба
20
Азмун
6
Баринов
6
Бабкин
6
Бабкин
6
Баринов
20
Крыховяк
27
Живоглядов
27
Живоглядов
20
Крыховяк
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
45
Сильянов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
45
Сильянов
90
Смолов
99
Лисакович
99
Лисакович
90
Смолов
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
71
Даниил Одоевский
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
16
Андрей Савин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
19
Кирилл Зинович
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
19
Кирилл Зинович
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Зенит - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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