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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 08 мая 2011
Зенит
08.05.2011, воскресенье, 20:45
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
64'
Д. Лазович (П)
67'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
Замена
Б. Илич
️️️️
М. Оздоев
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Ионов
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Лазович
Замена
Д. Сычев
️️️️
Майкон
ГОЛ! 1:1!
Майкон
Пас отдал
Я. Дюрица
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лазович
Замена
Д. Глушаков
️️️️
С. Ибричич
Желтая карточка
С. Ибричич
Замена
Ю. Жевнов
️️️️
В. Малафеев
Травма
В. Малафеев
Желтая карточка
С. Иванов
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
Д. Лазович
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Я. Дюрица
Желтая карточка
Р. Янбаев
Желтая карточка
Гилерме
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-3-1-2
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
10
Данни
27
Денисов
18
Зырянов
11
Ионов
11
Кержаков
27
Лазович
3-2-4-1
1
Гилерме
49
Шишкин
90
Бурлак
4
Дюрица
20
Игнатьев
55
Янбаев
9
Ибричич
21
Оздоев
99
Иванов
6
Торбинский
11
Майкон
16
Малафеев
30
Жевнов
30
Жевнов
16
Малафеев
11
Ионов
9
Хусти
9
Хусти
11
Ионов
27
Лазович
11
Бухаров
11
Бухаров
27
Лазович
21
Оздоев
33
Илич
33
Илич
21
Оздоев
9
Ибричич
88
Глушаков
88
Глушаков
9
Ибричич
11
Майкон
0
Сычев
0
Сычев
11
Майкон
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Локомотив
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
С. Суховерхов (Воронеж)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая)
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