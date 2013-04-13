Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 13 апреля 2013
Локомотив
13.04.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
16'
В. Файзулин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
90'
+6
Желтая карточка
Халк
90'
Замена
С. Семак
️️️️
Р. Широков
86'
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
Б. Алвеш
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Р. Янбаев
81'
67'
Замена
Данни
️️️️
А. Кержаков
Замена
В. Обинна
️️️️
М. Григорьев
62'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Ф. Кайседо
62'
Желтая карточка
Я. Дюрица
23'
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Файзулин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Виктор Обинна
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
10
Данни
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-3-2
1
Гилерме
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
28
Тигорев
10
Григорьев
88
Глушаков
6
Торбинский
14
Н'Дойе
10
Кайседо
4-1-2-2-1
23
Бабурин
22
Анюков
13
Нету
22
Алвеш
15
Губочан
27
Денисов
18
Зырянов
15
Широков
7
Халк
20
Файзулин
11
Кержаков
55
Янбаев
49
Шишкин
49
Шишкин
55
Янбаев
10
Григорьев
11
Обинна
11
Обинна
10
Григорьев
10
Кайседо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Кайседо
22
Алвеш
6
Ломбертс
6
Ломбертс
22
Алвеш
11
Кержаков
10
Данни
10
Данни
11
Кержаков
15
Широков
37
Семак
37
Семак
15
Широков
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Майкон
ЦФ
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Локомотив - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
Новости команд
Все
Локомотив
Зенит
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
1
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
3
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
2
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
Вчера, 21:46
Геркус допустил возвращение в «Локомотив» и объяснил, что происходит в клубе
Вчера, 21:34
1
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
Вчера, 21:46
Геркус допустил возвращение в «Локомотив» и объяснил, что происходит в клубе
Вчера, 21:34
1
Ташуев готов возглавить «Локомотив»: «Господа, делайте предложение»
Вчера, 20:40
7
Самедов предложил подходящего тренера «Локомотиву»: «Прекрасный кандидат»
Вчера, 19:50
«Его припугнут»: Галактионов рискует остаться без неустойки от «Локомотива»
Вчера, 17:48
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
1
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
3
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
2
Малком: «Возможно, я ошибся, перейдя в «Зенит»
Вчера, 18:31
46
Месси отговаривал друга от трансфера в «Зенит»
Вчера, 18:09
17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+