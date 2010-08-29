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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 29 августа 2010
Локомотив
29.08.2010, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
17'
Данни
67'
А. Бухаров
78'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
Замена
А. Кержаков
️️️️
Данни
Замена
И. Смольников
️️️️
Р. Янбаев
Замена
В. Файзулин
️️️️
С. Семак
ГОЛ! 0:3!
Р. Широков
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 0:2!
А. Бухаров
Пас отдал
В. Быстров
Вторая желтая
Д. Торбинский
Замена
Вагнер
️️️️
А. Гатагов
Желтая карточка
Д. Торбинский
17'
ГОЛ! 0:1!
Данни
Пас отдал
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Майкон
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Александар Лукович
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
13
Вагнер
ЦП
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-4-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
25
Баша
90
Бурлак
49
Шишкин
9
Гатагов
88
Глушаков
6
Торбинский
11
Майкон
88
Алиев
0
Сычев
4-4-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
3
Лукович
15
Губочан
34
Быстров
15
Широков
37
Семак
27
Лазович
10
Данни
11
Бухаров
55
Янбаев
8
Смольников
8
Смольников
55
Янбаев
9
Гатагов
13
Вагнер
13
Вагнер
9
Гатагов
34
Быстров
18
Зырянов
18
Зырянов
34
Быстров
37
Семак
20
Файзулин
20
Файзулин
37
Семак
10
Данни
11
Кержаков
11
Кержаков
10
Данни
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Локомотив - Зенит
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тюмень)
А. Малородов (Саратов)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Первый" - 16:00 (прямая), "НТВ Плюс Наш футбол" - 15:50 (прямая)
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