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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 09 апреля 2023
Локомотив
09.04.2023, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
26'
М. Глушенков
40'
Вендел
77'
М. Кассьерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Зенит
90'
+5
Желтая карточка
Родригао
89'
Замена
В. Барриос
️️️️
А. Мостовой
88'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Малком
82'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Клаудиньо
Замена
М. Митай
️️️️
С. Пиняев
80'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Карпукас
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Кассьерра
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Глушенков
66'
56'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Ф. Камано
53'
Замена
И. Смольников
️️️️
М. Ненахов
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
Вендел
Пас отдал
Малком
Желтая карточка
М. Ненахов
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Глушенков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
10
Максим Глушенков
ЦП
9
Сергей Пиняев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-2-3-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
59
Погостнов
27
Магкеев
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
40
Камано
10
Глушенков
9
Пиняев
22
Дзюба
4-2-3-1
41
Кержаков
15
Караваев
30
Ренан
5
Родригао
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
14
Кузяев
10
Малком
33
Клаудиньо
77
Мостовой
33
Сергеев
40
Камано
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
40
Камано
9
Пиняев
2
Митай
2
Митай
9
Пиняев
24
Ненахов
8
Смольников
8
Смольников
24
Ненахов
93
Карпукас
22
Марадишвили
22
Марадишвили
93
Карпукас
10
Глушенков
21
Миранчук
21
Миранчук
10
Глушенков
33
Клаудиньо
3
Круговой
3
Круговой
33
Клаудиньо
10
Малком
11
Сутормин
11
Сутормин
10
Малком
77
Мостовой
5
Барриос
5
Барриос
77
Мостовой
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
53
Даниил Худяков
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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