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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 07 апреля 2019
Локомотив
07.04.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
61'
С. Дриусси (АГ)
54'
Я. Ракицкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
89'
Желтая карточка
В. Барриос
89'
Замена
Эрнани
️️️️
С. Дриусси
Замена
Б. Хеведес
️️️️
М. Рыбус
84'
Желтая карточка
А. Миранчук
83'
Желтая карточка
М. Рыбус
80'
79'
Замена
Р. Мак
️️️️
Э. Ригони
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Эдер
69'
62'
Желтая карточка
М. Оздоев
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Дриусси
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
Я. Ракицкий
Желтая карточка
В. Чорлука
53'
49'
Желтая карточка
Э. Ригони
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Х. Кварацхелия
46'
46'
Замена
А. Анюков
️️️️
И. Смольников
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
39'
Желтая карточка
Эдер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
14
Чорлука
4
Кверквелия
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
7
Кварацхелия
59
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
4-1-1-2-2
99
Лунев
8
Смольников
20
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
5
Барриос
21
Оздоев
24
Ригони
9
Дриусси
20
Азмун
22
Дзюба
31
Рыбус
5
Хеведес
5
Хеведес
31
Рыбус
7
Кварацхелия
99
Фернандеш
99
Фернандеш
7
Кварацхелия
24
Эдер
90
Смолов
90
Смолов
24
Эдер
8
Смольников
22
Анюков
22
Анюков
8
Смольников
9
Дриусси
23
Эрнани
23
Эрнани
9
Дриусси
24
Ригони
21
Мак
21
Мак
24
Ригони
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Зенит
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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