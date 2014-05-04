Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 04 мая 2014
Локомотив
04.05.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
76'
С. Ткачев
35'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
82'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Данни
Замена
В. Денисов
️️️️
С. Ткачев
81'
ГОЛ! 1:1!
С. Ткачев
76'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
71'
Замена
Л. Диарра
️️️️
М. Оздоев
63'
Желтая карточка
М. Буссуфа
45'
+1
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
19'
Желтая карточка
Л. Нету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
10
Данни
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Локомотив
1
Гилерме
ВР
16
Алексей Широков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
19
Лассана Диарра
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-1-4-1
31
Абаев
55
Янбаев
4
Дюрица
17
Михалик
49
Шишкин
7
Шешуков
11
Ткачев
11
Буссуфа
21
Оздоев
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-1-4-1
12
Лодыгин
22
Анюков
6
Ломбертс
13
Нету
4
Кришито
28
Витсель
7
Халк
20
Файзулин
10
Данни
27
Шатов
23
Рондон
11
Ткачев
29
Денисов
29
Денисов
11
Ткачев
21
Оздоев
19
Диарра
19
Диарра
21
Оздоев
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
10
Данни
44
Тимощук
44
Тимощук
10
Данни
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
1
Гилерме
ВР
16
Алексей Широков
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
10
Артем Симонян
АП
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
16
Алексей Широков
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
10
Артем Симонян
АП
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Локомотив - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш Футбол" 13:10 (прямая)
Новости команд
Все
Локомотив
Зенит
Детский тренер Глушенкова отреагировал на скандал в сборной России
Вчера, 23:57
Экс-помощник Галактионова: «Все смеются над «Локомотивом»
Вчера, 22:59
2
Радимов прокомментировал комичную ситуацию в «Локомотиве»
Вчера, 22:49
Черданцев сформулировал проблему «Зенита»
Вчера, 21:59
1
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
Вчера, 20:31
2
Экс-помощник Галактионова: «Все смеются над «Локомотивом»
Вчера, 22:59
2
Радимов прокомментировал комичную ситуацию в «Локомотиве»
Вчера, 22:49
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
Вчера, 11:57
2
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
13 ноября
1
Детский тренер Глушенкова отреагировал на скандал в сборной России
Вчера, 23:57
Черданцев сформулировал проблему «Зенита»
Вчера, 21:59
1
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
Вчера, 20:31
2
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
Вчера, 19:51
4
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
Вчера, 18:49
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+