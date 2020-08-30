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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 30 августа 2020
Локомотив
30.08.2020, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
Замена
С. Райкович
️️️️
В. Чорлука
90'
+3
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
87'
86'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Малком
86'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Оздоев
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Д. Рыбчинский
80'
73'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Ю. Жирков
73'
Замена
Э. Ригони
️️️️
С. Азмун
Замена
В. Лисакович
️️️️
Ф. Камано
66'
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Смолов
66'
Желтая карточка
М. Рыбус
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
24
Эдер
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
3-3-3-1
1
Гилерме
27
Магкеев
26
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
25
Куликов
20
Игнатьев
40
Камано
21
Миранчук
20
Рыбчинский
90
Смолов
4-2-2-2
41
Кержаков
15
Караваев
44
Ракицкий
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
21
Оздоев
18
Жирков
10
Малком
77
Мостовой
20
Азмун
22
Дзюба
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Рыбчинский
14
Чорлука
41
Райкович
41
Райкович
14
Чорлука
90
Смолов
24
Эдер
24
Эдер
90
Смолов
40
Камано
99
Лисакович
99
Лисакович
40
Камано
18
Жирков
3
Круговой
3
Круговой
18
Жирков
10
Малком
11
Сутормин
11
Сутормин
10
Малком
21
Оздоев
21
Ерохин
21
Ерохин
21
Оздоев
20
Азмун
24
Ригони
24
Ригони
20
Азмун
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
РЖД-Арена
Новости команд
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