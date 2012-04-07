Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 07 апреля 2012
Локомотив
07.04.2012, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа A, 38 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
75'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
+2
Замена
Б. Алвеш
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
В. Малафеев
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Р. Янбаев
Замена
Д. Сычев
️️️️
Д. Глушаков
Замена
М. Канунников
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 0:1!
Р. Широков
Пас отдал
Н. Ломбертс
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
А. Аршавин
️️️️
С. Хусти
Пенальти не реализован!
Р. Павлюченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛВ
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
15
Роман Широков
АП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-3-2-1
1
Гилерме
55
Янбаев
6
Беляев
90
Бурлак
49
Шишкин
88
Глушаков
0
Сапатер
21
Оздоев
11
Обинна
10
Кайседо
10
Павлюченко
4-2-3-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
15
Губочан
4
Кришито
18
Зырянов
27
Денисов
34
Быстров
15
Широков
9
Хусти
11
Кержаков
55
Янбаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
55
Янбаев
10
Павлюченко
6
Торбинский
6
Торбинский
10
Павлюченко
88
Глушаков
0
Сычев
0
Сычев
88
Глушаков
11
Кержаков
22
Алвеш
22
Алвеш
11
Кержаков
9
Хусти
28
Аршавин
28
Аршавин
9
Хусти
34
Быстров
99
Канунников
99
Канунников
34
Быстров
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Локомотив - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
Новости команд
Все
Локомотив
Зенит
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
14:29
«Локомотиву» выделят 800 миллионов рублей на трансферы
14:13
1
Ротенберга могут уволить из «Локомотива» из-за Галактионова
14:04
7
Семак прокомментировал обвинения, что «Зенит» блокирует отъезд игроков в сборную
13:14
6
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
11:27
1
«Локомотиву» выделят 800 миллионов рублей на трансферы
14:13
1
Ротенберга могут уволить из «Локомотива» из-за Галактионова
14:04
7
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
00:27
11
Комличенко рассказал, какой Батраков в жизни
Вчера, 23:25
2
Комличенко рассказал о проблемах в «Локомотиве» после дубля Узбекистану
Вчера, 22:00
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
14:29
Семак прокомментировал обвинения, что «Зенит» блокирует отъезд игроков в сборную
13:14
6
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
11:27
1
Бубнов предложил тренера для сборной России после снятия бана
Вчера, 22:45
13
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
Вчера, 12:06
28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+