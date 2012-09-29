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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 29 сентября 2012
Зенит
29.09.2012, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
14'
Д. Кришито
25'
Д. Н'Дойе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
90'
+2
Желтая карточка
Я. Тигорев
89'
Желтая карточка
В. Чорлука
Травма
Н. Ломбертс
83'
Замена
М. Канунников
️️️️
Р. Широков
78'
72'
Замена
Майкон
️️️️
Д. Н'Дойе
Замена
Р. Янбаев
️️️️
В. Быстров
59'
58'
Замена
В. Обинна
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
Р. Широков
57'
Вторая желтая
А. Анюков
48'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Бухаров
46'
Желтая карточка
Халк
45'
+1
36'
Замена
Р. Циглер
️️️️
М. Григорьев
32'
Вторая желтая
Р. Шишкин
Желтая карточка
А. Анюков
31'
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Д. Глушаков
ГОЛ! 1:0!
Д. Кришито
14'
13'
Травма
В. Чорлука
Желтая карточка
А. Бухаров
12'
Желтая карточка
Б. Алвеш
9'
6'
Желтая карточка
Р. Шишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Халк
ЛП
18
Константин Зырянов
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
11
Александр Кержаков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
4
Кришито
22
Алвеш
6
Ломбертс
22
Анюков
18
Зырянов
7
Халк
20
Файзулин
15
Широков
34
Быстров
11
Бухаров
4-2-3-1
18
Крешич
49
Шишкин
4
Дюрица
14
Чорлука
38
Ещенко
28
Тигорев
23
Тарасов
19
Самедов
88
Глушаков
10
Григорьев
14
Н'Дойе
34
Быстров
55
Янбаев
55
Янбаев
34
Быстров
11
Бухаров
11
Кержаков
11
Кержаков
11
Бухаров
15
Широков
99
Канунников
99
Канунников
15
Широков
10
Григорьев
3
Циглер
3
Циглер
10
Григорьев
88
Глушаков
11
Обинна
11
Обинна
88
Глушаков
14
Н'Дойе
11
Майкон
11
Майкон
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Локомотив
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:45 (прямая)
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