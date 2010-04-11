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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 11 апреля 2010
Зенит
11.04.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
54'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
Желтая карточка
А. Розина
+4
+4
Желтая карточка
П. Одемвингие
Замена
А. Розина
️️️️
Данни
+2
Замена
И. Смольников
️️️️
Д. Сычев
Вторая желтая
Д. Тарасов
Желтая карточка
В. Быстров
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
Т. Губочан
Замена
Р. Широков
️️️️
И. Денисов
Травма
И. Денисов
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Кержаков
Замена
Майкон
️️️️
Д. Траоре
ГОЛ! 1:0!
В. Быстров
Пас отдал
Д. Лазович
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Шарлес
Желтая карточка
О. Кузьмин
Травма
Д. Лазович
Желтая карточка
К. Зырянов
17'
Желтая карточка
М. Асатиани
Желтая карточка
Шарлес
Желтая карточка
Данни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЛВ
19
Томислав Дуймович
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
70
Шарлес
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПВ
15
Драман Траоре
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Майкон
ЦФ
4-2-3-1
16
Малафеев
15
Губочан
4
Крижанац
6
Ломбертс
22
Анюков
18
Зырянов
27
Денисов
27
Лазович
10
Данни
34
Быстров
11
Кержаков
4-2-1-2-1
1
Гилерме
23
Кузьмин
30
Асатиани
25
Баша
55
Янбаев
19
Дуймович
23
Тарасов
70
Шарлес
27
Одемвингие
0
Сычев
15
Траоре
11
Кержаков
9
Хусти
9
Хусти
11
Кержаков
27
Денисов
15
Широков
15
Широков
27
Денисов
10
Данни
27
Розина
27
Розина
10
Данни
0
Сычев
8
Смольников
8
Смольников
0
Сычев
70
Шарлес
88
Глушаков
88
Глушаков
70
Шарлес
15
Траоре
11
Майкон
11
Майкон
15
Траоре
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Локомотив
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Малородов (Саратов)
С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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