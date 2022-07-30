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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 30 июля 2022
Зенит
30.07.2022, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Локомотив
63'
Вендел
76'
Клаудиньо
80'
И. Сергеев
90+1'
З. Бакаев (П)
90+3'
И. Сергеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Локомотив
ГОЛ! 5:0!
И. Сергеев
Пас отдал
А. Адамов
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 4:0!
З. Бакаев
90'
+1
89'
Красная карточка
Д. Баринов
Замена
А. Адамов
️️️️
Вендел
85'
Замена
Д. Круговой
️️️️
А. Сутормин
85'
83'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Д. Живоглядов
83'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
М. Ненахов
82'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
ГОЛ! 3:0!
И. Сергеев
Пас отдал
З. Бакаев
80'
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Мостовой
80'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
79'
78'
Травма
М. Ненахов
ГОЛ! 2:0!
Клаудиньо
Пас отдал
Малком
76'
74'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
Ф. Камано
73'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Д. Керк
ГОЛ! 1:0!
Вендел
Пас отдал
М. Кассьерра
63'
61'
Замена
Д. Куликов
️️️️
А. Карпукас
44'
Желтая карточка
Ф. Камано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
24
Максим Ненахов
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Зенит
97
Иван
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-1-3-1
71
Одоевский
3
Дуглас Сантос
6
Ловрен
5
Родригао
11
Сутормин
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Малком
9
Кассьерра
4-2-1-2-1
53
Худяков
27
Живоглядов
27
Магкеев
4
Едвай
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
40
Камано
9
Керк
21
Миранчук
18
Изидор
11
Сутормин
3
Круговой
3
Круговой
11
Сутормин
8
Вендел
95
Адамов
95
Адамов
8
Вендел
77
Мостовой
77
Бакаев
77
Бакаев
77
Мостовой
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
24
Ненахов
21
Тикнизян
21
Тикнизян
24
Ненахов
93
Карпукас
25
Куликов
25
Куликов
93
Карпукас
27
Живоглядов
22
Марадишвили
22
Марадишвили
27
Живоглядов
40
Камано
77
Раконьяц
77
Раконьяц
40
Камано
9
Керк
18
Игнатьев
18
Игнатьев
9
Керк
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
97
Иван
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
97
Иван
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Зенит - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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