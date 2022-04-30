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РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 30 апреля 2022
Зенит
30.04.2022, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Локомотив
27'
И. Сергеев
42'
Малком
77'
А. Мостовой
4'
Д. Керк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Локомотив
90'
Желтая карточка
М. Ненахов
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Кузяев
87'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Малком
82'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Вендел
82'
81'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Карпукас
81'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
Р. Жемалетдинов
ГОЛ! 3:1!
А. Мостовой
Пас отдал
И. Сергеев
77'
73'
Замена
Ф. Камано
️️️️
В. Изидор
73'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Петров
Замена
А. Мостовой
️️️️
Ю. Алберто
72'
60'
Замена
С. Бабкин
️️️️
Д. Баринов
59'
Травма
Д. Баринов
Замена
Д. Круговой
️️️️
Н. Алип
46'
45'
+3
Желтая карточка
М. Мампасси
ГОЛ! 2:1!
Малком
Пас отдал
Клаудиньо
42'
ГОЛ! 1:1!
И. Сергеев
Пас отдал
Ю. Алберто
27'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Керк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Заур Хапов
Зенит
31
Михаил Кизеев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
3-1-2-2-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
28
Алип
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
33
Клаудиньо
10
Малком
9
Алберто
33
Сергеев
4-2-1-2-1
1
Гилерме
24
Ненахов
23
Мампасси
4
Едвай
31
Рыбус
93
Карпукас
6
Баринов
73
Петров
9
Керк
10
Жемалетдинов
18
Изидор
28
Алип
3
Круговой
3
Круговой
28
Алип
10
Малком
21
Оздоев
21
Оздоев
10
Малком
14
Кузяев
21
Ерохин
21
Ерохин
14
Кузяев
9
Алберто
77
Мостовой
77
Мостовой
9
Алберто
8
Вендел
22
Дзюба
22
Дзюба
8
Вендел
10
Жемалетдинов
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
10
Жемалетдинов
6
Баринов
6
Бабкин
6
Бабкин
6
Баринов
93
Карпукас
22
Марадишвили
22
Марадишвили
93
Карпукас
73
Петров
21
Миранчук
21
Миранчук
73
Петров
18
Изидор
40
Камано
40
Камано
18
Изидор
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
31
Михаил Кизеев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Заур Хапов
Остались в запасе
31
Михаил Кизеев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Заур Хапов
Статистика матча Зенит - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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