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Расписание матчей
Суперкубок России
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 06 июля 2019
Зенит
06.07.2019, суббота, 19:00
Суперкубок России
2 : 3
Завершен
Локомотив
45+2'
С. Азмун
52'
С. Азмун
6'
Ф. Смолов
78'
А. Миранчук
81'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Локомотив
90'
+5
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Ф. Смолов
Вторая желтая
М. Оздоев
90'
+2
Замена
Р. Мак
️️️️
Э. Ригони
86'
84'
Замена
Б. Идову
️️️️
Д. Живоглядов
81'
ГОЛ! 2:3!
А. Миранчук
Пас отдал
Ф. Смолов
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Миранчук
Пас отдал
Г. Крыховяк
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
С. Азмун
77'
Желтая карточка
М. Оздоев
68'
67'
Замена
Эдер
️️️️
Р. Жемалетдинов
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
Пас отдал
И. Смольников
52'
Желтая карточка
И. Смольников
51'
Замена
А. Ерохин
️️️️
К. Нобоа
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
45'
+2
19'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Зенит
50
Никита Гойло
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Александр Коломейцев
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
24
Эдер
ЦФ
4-2-2-2
99
Лунев
18
Жирков
44
Ракицкий
20
Иванович
8
Смольников
16
Нобоа
21
Оздоев
9
Дриусси
24
Ригони
20
Азмун
22
Дзюба
4-2-3-1
1
Гилерме
27
Живоглядов
26
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Крыховяк
6
Баринов
59
Миранчук
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
90
Смолов
16
Нобоа
21
Ерохин
21
Ерохин
16
Нобоа
24
Ригони
21
Мак
21
Мак
24
Ригони
20
Азмун
19
Джорджевич
19
Джорджевич
20
Азмун
27
Живоглядов
30
Идову
30
Идову
27
Живоглядов
90
Смолов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
90
Смолов
10
Жемалетдинов
24
Эдер
24
Эдер
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
50
Никита Гойло
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
89
Никита Дорофеев
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
Остались в запасе
89
Никита Дорофеев
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Зенит - Локомотив
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
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