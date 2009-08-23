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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 23 августа 2009
Зенит
23.08.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
26'
Ф. Текке
9'
Вагнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
Замена
М. Канунников
️️️️
Ф. Текке
+1
Замена
А. Ионов
️️️️
И. Семшов
Замена
А. Гатагов
️️️️
Вагнер
Замена
А. Розина
️️️️
С. Корниленко
Желтая карточка
Д. Торбинский
Замена
Д. Торбинский
️️️️
П. Одемвингие
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
Р. Янбаев
Желтая карточка
К. Зырянов
ГОЛ! 1:1!
Ф. Текке
Пас отдал
С. Хусти
ГОЛ! 0:1!
Вагнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
9
Саболч Хусти
ЛФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
33
Фатих Текке
РФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
(К)
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
13
Вагнер
ЦП
70
Шарлес
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
3-3-3
16
Малафеев
6
Ломбертс
6
Мейра
22
Анюков
20
Семшов
15
Широков
18
Зырянов
9
Хусти
12
Корниленко
33
Текке
4-4-2
1
Гилерме
55
Янбаев
2
Родолфо
30
Асатиани
23
Кузьмин
70
Шарлес
19
Дуймович
13
Вагнер
14
Билялетдинов
0
Сычев
27
Одемвингие
12
Корниленко
27
Розина
27
Розина
12
Корниленко
20
Семшов
11
Ионов
11
Ионов
20
Семшов
33
Текке
99
Канунников
99
Канунников
33
Текке
13
Вагнер
9
Гатагов
9
Гатагов
13
Вагнер
27
Одемвингие
6
Торбинский
6
Торбинский
27
Одемвингие
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит - Локомотив
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:50 (прямая); "Первый" 16:00 (прямая)
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