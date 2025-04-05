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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 05 апреля 2025
Локомотив
05.04.2025, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
62'
А. Батраков
85'
А. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Зенит
90'
+3
Вторая желтая
Педро
Желтая карточка
Д. Баринов
90'
+1
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
83'
Замена
В. Сарвели
️️️️
С. Пиняев
83'
83'
Замена
А. Соболев
️️️️
В. Барриос
81'
Желтая карточка
Педро
69'
Замена
М. Глушенков
️️️️
Л. Гонду
ГОЛ! 1:0!
А. Батраков
Пас отдал
А. Батраков
62'
Замена
Л. Фассон
️️️️
А. Морозов
49'
46'
Замена
Н. Алип
️️️️
О. Мимович
46'
Замена
Педро
️️️️
А. Мостовой
Желтая карточка
М. Ненахов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
3-3-2-2
1
Митрюшкин
24
Ненахов
47
Годяев
23
Монтес
71
Самошников
6
Баринов
45
Сильянов
9
Пиняев
83
Батраков
90
Морозов
10
Воробьев
4-1-1-2-2
1
Латышонок
77
Мимович
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
77
Мостовой
32
Гонду
9
Кассьерра
90
Морозов
3
Фассон
3
Фассон
90
Морозов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
9
Пиняев
9
Сарвели
9
Сарвели
9
Пиняев
77
Мимович
28
Алип
28
Алип
77
Мимович
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
5
Барриос
7
Соболев
7
Соболев
5
Барриос
32
Гонду
10
Глушенков
10
Глушенков
32
Гонду
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Зенит
2
1
1
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
18
11
Количество передач
251
608
Сейвы
4
4
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Павел Кукуян
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Черданцев, Аксенов)
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