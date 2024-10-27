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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 27 октября 2024
Зенит
27.10.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
51'
А. Мостовой
68'
А. Батраков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Локомотив
Замена
А. Ерохин
️️️️
Артур
90'
+4
90'
+3
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Батраков
90'
+2
Желтая карточка
И. Лантратов
90'
+2
Желтая карточка
Д. Баринов
90'
+2
Желтая карточка
С. Пиняев
Желтая карточка
Г. Мантуан
90'
+2
90'
+2
Травма
А. Батраков
86'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
Замена
Педро
️️️️
М. Кассьерра
81'
Замена
А. Соболев
️️️️
Клаудиньо
71'
Замена
Артур
️️️️
Л. Гонду
71'
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Батраков
Пас отдал
С. Пиняев
67'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Э. Севикян
67'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
59'
Желтая карточка
А. Батраков
Желтая карточка
Вендел
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Мостовой
Пас отдал
Клаудиньо
51'
Желтая карточка
Клаудиньо
45'
33'
Желтая карточка
Д. Воробьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
28
Алип
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
32
Гонду
3-4-2-1
22
Лантратов
45
Сильянов
23
Монтес
5
Ньямси
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Тикнизян
19
Севикян
83
Батраков
10
Воробьев
Артур
21
Ерохин
21
Ерохин
Артур
9
Кассьерра
20
Педро
20
Педро
9
Кассьерра
32
Гонду
37
Артур
37
Артур
32
Гонду
33
Клаудиньо
7
Соболев
7
Соболев
33
Клаудиньо
83
Батраков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
83
Батраков
19
Севикян
9
Пиняев
9
Пиняев
19
Севикян
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Зенит - Локомотив
3
6
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
14
Офсайды
1
0
Количество передач
549
283
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; АVAR – Роман Сафьян
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Крестинин, Богданов)
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