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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 30 июля 2016
Зенит
30.07.2016, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
86'
Замена
Т. Михалик
️️️️
В. Чорлука
85'
Замена
А. Касаев
️️️️
В. Игнатьев
84'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
Л. Нету
80'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Маурисио
79'
66'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
П. Шкулетич
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Кержаков
63'
Замена
А. Витсель
️️️️
А. Юсупов
59'
51'
Желтая карточка
Д. Ндинга
36'
Желтая карточка
П. Шкулетич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
4
Юсупов
27
Шатов
11
Кержаков
9
Кокорин
3-4-2-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
39
Пейчинович
20
Игнатьев
88
Ндинга
23
Тарасов
29
Денисов
19
Самедов
59
Миранчук
32
Шкулетич
11
Кержаков
18
Жирков
18
Жирков
11
Кержаков
4
Юсупов
27
Витсель
27
Витсель
4
Юсупов
8
Маурисио
19
Джорджевич
19
Джорджевич
8
Маурисио
14
Чорлука
17
Михалик
17
Михалик
14
Чорлука
20
Игнатьев
11
Касаев
11
Касаев
20
Игнатьев
32
Шкулетич
18
Коломейцев
18
Коломейцев
32
Шкулетич
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Зенит - Локомотив
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Назаров Владислав (Невинномысск)
Ширяев Алексей (Ставрополь)
Делегат:
Гребенюк Юрий (Пермь)
Инспектор:
Синер Игорь (Омск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Наш Футбол
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