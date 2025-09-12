Введите ваш ник на сайте
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

12 сентября 2025 9:48
Вест Хэм - Тоттенхэм
13 сент. 2025, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют
Сделать ставку

В рамках 4-го тура Премьер-лиги состоится лондонское дерби между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом». Матч пройдет 13 сентября на стадионе «Лондон». Обе команды стартовали с переменным успехом, но в последние недели демонстрируют разные векторы развития: «Тоттенхэм» входит в топ-4, а «Вест Хэм» пока балансирует на грани зоны вылета. Однако матчи между этими соперниками редко обходятся без борьбы.

«Вест Хэм»

Подопечные испытывают заметные колебания в результатах. После крупного поражения от «Челси» со счeтом 1:5 «Вест Хэм» смог ответить уверенной победой над «Ноттингем Форест» (3:0). Это помогло набрать первые три очка и выйти на 16-ю строчку. Лукас Пакета набрал отличную форму, забив 3 мяча в 4 матчах. В атаке команда демонстрирует неплохую результативность – 1.40 гола за игру в последних пяти матчах. Однако оборона остаeтся проблемной зоной: в этом же отрезке в среднем пропущено 2.40 гола. Особенно тяжело даются домашние встречи – шесть подряд без побед в рамках Премьер-лиги.

«Тоттенхэм»

Гости начали чемпионат с уверенной победы над «Бернли» (3:0), но затем дважды уступили – «Манчестер Сити» (0:2) и «Борнмуту» (0:1). Несмотря на это, команда идeт на 4-м месте с 6 очками. Бреннан Джонсон является главным голеадором «Тоттенхэма» с 2 голами в 3 матчах. Команда сбалансирована: в среднем по 1.40 забитого и пропущенного гола за матч в последних пяти играх. Несмотря на недавние поражения, «Тоттенхэм» регулярно забивает и выглядит предпочтительнее по качеству игры.

Факты о командах

«Вест Хэм»

  • 3 очка после 3 туров, 16-е место
  • 7 пропущенных в 3 матчах Премьер-лиги
  • 1.40 забито и 2.40 пропущено в последних 5 играх
  • Не выигрывает в 6 домашних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Тоттенхэм»

  • 6 очков после 3 туров, 4-е место
  • 1.40 забито и 1.40 пропущено в последних 5 играх
  • Проиграл два последних матча в Премьер-лиге
  • Побеждал в 2 из 3 последних выездных матчей

Личные встречи
28% (11)
21% (8)
51% (20)
44
Забитых мячей
64
1.13
В среднем за матч
1.64
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
1 : 1
04.05.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Тоттенхэм
4 : 1
19.10.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
1 : 1
02.04.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Тоттенхэм
1 : 2
07.12.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
2 : 0
19.02.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Хэм
1 : 1
31.08.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Тоттенхэм
3 : 1
20.03.2022
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Тоттенхэм
2 : 1
22.12.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
1 : 0
24.10.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2 : 1
21.02.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
3 : 3
18.10.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
2 : 0
23.06.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
2 : 3
23.11.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
0 : 1
27.04.2019
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
0 : 1
20.10.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Тоттенхэм
1 : 1
04.01.2018
Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Тоттенхэм
2 : 3
25.10.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
2 : 3
23.09.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
1 : 0
05.05.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Тоттенхэм
3 : 2
19.11.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
1 : 0
02.03.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
4 : 1
22.11.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Тоттенхэм
2 : 2
22.02.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
0 : 1
16.08.2014
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вест Хэм
2 : 0
03.05.2014
Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Тоттенхэм
1 : 2
18.12.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Тоттенхэм
0 : 3
06.10.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
2 : 3
25.02.2013
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Тоттенхэм
3 : 1
25.11.2012
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Тоттенхэм
0 : 0
19.03.2011
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Хэм
1 : 0
25.09.2010
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
2 : 0
28.12.2009
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
1 : 2
23.08.2009
Тоттенхэм
Товарищеские матчи,
Вест Хэм
0 : 1
29.07.2009
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
1 : 0
11.04.2009
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
0 : 2
08.12.2008
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
4 : 0
09.03.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1 : 1
25.11.2007
Тоттенхэм
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды умеют забивать, но не могут похвастаться надeжной обороной. «Вест Хэм» регулярно радует голами на своeм поле, даже несмотря на общий спад. «Тоттенхэм» играет более вариативно в атаке и должен использовать слабости соперника. Исходя из формы и средней результативности команд, велика вероятность, что обе команды отличатся. А учитывая мотивацию хозяев прервать серию неудач дома, матч обещает быть боевым и результативным.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.80
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Вест Хэм
Рекомендуем
