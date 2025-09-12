В рамках 4-го тура Премьер-лиги состоится лондонское дерби между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом». Матч пройдет 13 сентября на стадионе «Лондон». Обе команды стартовали с переменным успехом, но в последние недели демонстрируют разные векторы развития: «Тоттенхэм» входит в топ-4, а «Вест Хэм» пока балансирует на грани зоны вылета. Однако матчи между этими соперниками редко обходятся без борьбы.

«Вест Хэм»

Подопечные испытывают заметные колебания в результатах. После крупного поражения от «Челси» со счeтом 1:5 «Вест Хэм» смог ответить уверенной победой над «Ноттингем Форест» (3:0). Это помогло набрать первые три очка и выйти на 16-ю строчку. Лукас Пакета набрал отличную форму, забив 3 мяча в 4 матчах. В атаке команда демонстрирует неплохую результативность – 1.40 гола за игру в последних пяти матчах. Однако оборона остаeтся проблемной зоной: в этом же отрезке в среднем пропущено 2.40 гола. Особенно тяжело даются домашние встречи – шесть подряд без побед в рамках Премьер-лиги.

«Тоттенхэм»

Гости начали чемпионат с уверенной победы над «Бернли» (3:0), но затем дважды уступили – «Манчестер Сити» (0:2) и «Борнмуту» (0:1). Несмотря на это, команда идeт на 4-м месте с 6 очками. Бреннан Джонсон является главным голеадором «Тоттенхэма» с 2 голами в 3 матчах. Команда сбалансирована: в среднем по 1.40 забитого и пропущенного гола за матч в последних пяти играх. Несмотря на недавние поражения, «Тоттенхэм» регулярно забивает и выглядит предпочтительнее по качеству игры.

Факты о командах

«Вест Хэм»

3 очка после 3 туров, 16-е место

7 пропущенных в 3 матчах Премьер-лиги

1.40 забито и 2.40 пропущено в последних 5 играх

Не выигрывает в 6 домашних матчах Премьер-лиги

Забивает в 3 матчах подряд

«Тоттенхэм»

6 очков после 3 туров, 4-е место

1.40 забито и 1.40 пропущено в последних 5 играх

Проиграл два последних матча в Премьер-лиге

Побеждал в 2 из 3 последних выездных матчей

Прогноз на матч

Обе команды умеют забивать, но не могут похвастаться надeжной обороной. «Вест Хэм» регулярно радует голами на своeм поле, даже несмотря на общий спад. «Тоттенхэм» играет более вариативно в атаке и должен использовать слабости соперника. Исходя из формы и средней результативности команд, велика вероятность, что обе команды отличатся. А учитывая мотивацию хозяев прервать серию неудач дома, матч обещает быть боевым и результативным.

Рекомендованные ставки