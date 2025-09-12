Введите ваш ник на сайте
«Ахмат» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

12 сентября 2025 9:28
Ахмат - Локомотив
13 сент. 2025, суббота 16:45 | Россия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Обе забьют
Сделать ставку

На «Ахмат-Арене» в Грозном пройдет матч 8-го тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Локомотивом». Обе команды подходят к поединку с активными сериями без поражений, при этом «Локомотив» входит в лидирующую группу, а «Ахмат» делает ставку на уверенную игру дома. Встреча обещает быть результативной, с учетом атакующего потенциала соперников.

«Ахмат»

Клуб из Грозного набрал 8 очков после 7 туров и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» не проигрывает в 4 матчах подряд, регулярно забивает (в 6 последних встречах) и показывает стабильную форму в атаке – 9 голов за 5 игр (в среднем 1.80 за матч). Георгий Мелкадзе – главный голеадор команды, на его счету 4 мяча в сезоне. Однако оборона не всегда справляется: 6 пропущенных голов за 5 матчей (в среднем 1.20).

«Локомотив»

Московский клуб на старте сезона демонстрирует хорошую форму – 15 очков и 4-е место. Команда не проигрывает в 14 встречах подряд, а атакующая линия входит в число самых результативных в чемпионате: 11 голов за последние 5 матчей (в среднем 2.20). Алексей Батраков – лидер нападения с 9 мячами в 10 играх. При этом «Локомотив» регулярно теряет очки: три ничьи подряд в Премьер-лиге и нестабильная оборона (8 пропущенных мячей за 5 встреч, в среднем 1.60).

Факты о командах

«Ахмат»

  • Не проигрывает в 4 матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх: 9 голов (1.80 за игру), 6 пропущено (1.20 за игру)
  • 8 очков и 10-е место в таблице

«Локомотив»

  • Не проигрывает в 14 матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 11 голов (2.20 за игру), 8 пропущено (1.60 за игру)
  • 15 очков и 4-е место в таблице

Личные встречи
18% (7)
24% (9)
58% (22)
28
Забитых мячей
68
0.74
В среднем за матч
1.79
3:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  0:5
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Локомотив
2 : 1
15.04.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1 : 1
07.03.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
0 : 5
04.08.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
0 : 2
07.04.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
2 : 1
11.11.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0 : 1
11.03.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1 : 2
04.09.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2 : 3
19.03.2022
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1 : 2
20.11.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0 : 0
28.11.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2 : 3
26.08.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
1 : 0
08.03.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
0 : 2
18.10.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
1 : 3
13.04.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
2 : 0
29.09.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Локомотив
0 : 0
18.04.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
1 : 1
10.09.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
2 : 0
04.12.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
1 : 1
14.08.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 1
06.03.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
0 : 0
16.08.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
0 : 0
07.12.2014
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2 : 1
18.10.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Локомотив
2 : 1
19.04.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ахмат
0 : 1
17.08.2013
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Локомотив
1 : 1
06.04.2013
Ахмат
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ахмат
3 : 1
31.10.2012
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ахмат
0 : 3
22.09.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 4
18.09.2011
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
4 : 0
14.05.2011
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Локомотив
2 : 1
26.09.2010
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ахмат
0 : 0
01.05.2010
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2 : 1
27.09.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
4 : 0
16.05.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 1
23.08.2008
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2 : 0
13.04.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
0 : 3
06.11.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
4 : 0
03.07.2005
Ахмат
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды проводят результативные отрезки, особенно в атаке. «Ахмат» стабильно забивает, особенно дома, где проиграл лишь однажды за последние восемь игр. «Локомотив» силен в нападении, но нестабилен в обороне. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон. «Локомотив» выглядит предпочтительнее по качеству состава и серии без поражений, однако «Ахмат» способен навязать борьбу и отличиться на своем поле.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1 – коэффициент 1.88

1.72
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат
Рекомендуем
