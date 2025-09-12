На «Ахмат-Арене» в Грозном пройдет матч 8-го тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Локомотивом». Обе команды подходят к поединку с активными сериями без поражений, при этом «Локомотив» входит в лидирующую группу, а «Ахмат» делает ставку на уверенную игру дома. Встреча обещает быть результативной, с учетом атакующего потенциала соперников.

«Ахмат»

Клуб из Грозного набрал 8 очков после 7 туров и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» не проигрывает в 4 матчах подряд, регулярно забивает (в 6 последних встречах) и показывает стабильную форму в атаке – 9 голов за 5 игр (в среднем 1.80 за матч). Георгий Мелкадзе – главный голеадор команды, на его счету 4 мяча в сезоне. Однако оборона не всегда справляется: 6 пропущенных голов за 5 матчей (в среднем 1.20).

«Локомотив»

Московский клуб на старте сезона демонстрирует хорошую форму – 15 очков и 4-е место. Команда не проигрывает в 14 встречах подряд, а атакующая линия входит в число самых результативных в чемпионате: 11 голов за последние 5 матчей (в среднем 2.20). Алексей Батраков – лидер нападения с 9 мячами в 10 играх. При этом «Локомотив» регулярно теряет очки: три ничьи подряд в Премьер-лиге и нестабильная оборона (8 пропущенных мячей за 5 встреч, в среднем 1.60).

Факты о командах

«Ахмат»

Не проигрывает в 4 матчах Премьер-лиги

Забивает в 6 последних матчах

В последних 5 играх: 9 голов (1.80 за игру), 6 пропущено (1.20 за игру)

8 очков и 10-е место в таблице

«Локомотив»

Не проигрывает в 14 матчах

Забивает в 11 матчах подряд

В последних 5 играх: 11 голов (2.20 за игру), 8 пропущено (1.60 за игру)

15 очков и 4-е место в таблице

Прогноз на матч

Обе команды проводят результативные отрезки, особенно в атаке. «Ахмат» стабильно забивает, особенно дома, где проиграл лишь однажды за последние восемь игр. «Локомотив» силен в нападении, но нестабилен в обороне. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон. «Локомотив» выглядит предпочтительнее по качеству состава и серии без поражений, однако «Ахмат» способен навязать борьбу и отличиться на своем поле.

Рекомендованные ставки