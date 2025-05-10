11 мая на «Энфилде» состоится ключевой матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между лидером сезона «Ливерпулем» и преследователем «Арсеналом». Хозяева стремятся укрепить лидерство в турнирной таблице, тогда как «канониры» борются за сохранение шансов на чемпионский титул и обязаны искать очки даже в столь сложной гостевой игре.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа лидирует в чемпионате с 82 очками после 35 туров и продолжает демонстрировать невероятную результативность. «Красные» выиграли 25 матчей и забили больше всех – 81 гол, при этом их серия с голами насчитывает уже 20 матчей подряд. Мохамед Салах уверенно ведет команду к титулу, оформив 33 гола в 49 матчах. Несмотря на мощную атаку, оборона «Ливерпуля» далека от идеала – 8 пропущенных мячей за последние 5 игр и средний показатель 1.60 пропущенного за игру показывают уязвимость при контратаках соперника.

«Арсенал»

«Арсенал» Артеты переживает не лучший отрезок сезона. После 35 туров лондонцы занимают 2-е место с 67 очками и проиграли 3 матча подряд. Лидер атак – Кай Хавертц с 15 голами в 34 матчах. При этом «Арсенал» стабильно забивает: серия из 8 матчей с голами, но и в обороне допущены слабости – 7 пропущенных голов за последние 5 игр. Неудачи последних недель связаны и с параллельной игрой в Лиге чемпионов, где команде пришлось тратить силы против «ПСЖ».

Факты о командах:

«Ливерпуль»

Побеждает в 3 последних домашних матчах

Забивает в 20 матчах подряд

Имеет лучшую разницу мячей (+46)

В последних 5 матчах забивает в среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.60 гола за игру

«Арсенал»

Проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 8 последних матчах

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.40 гола за игру

Личные встречи 32% (15) 45% (21) 23% (11) 91 Забитых мячей 70 1.94 В среднем за матч 1.49 5:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 5:5 Англия. Премьер-лига, 36 тур Ливерпуль 2 : 2 Арсенал Англия. Премьер-лига, 9 тур Арсенал 2 : 2 Ливерпуль Товарищеские матчи, Ливерпуль 2 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 23 тур Арсенал 3 : 1 Ливерпуль Англия. Кубок, 1/32 финала Арсенал 0 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 18 тур Ливерпуль 1 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 30 тур Ливерпуль 2 : 2 Арсенал Англия. Премьер-лига, 10 тур Арсенал 3 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 27 тур Арсенал 0 : 2 Ливерпуль Англия. Кубок лиги, 1/2 финала Арсенал 0 : 2 Ливерпуль Англия. Кубок лиги, 1/2 финала Ливерпуль 0 : 0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 12 тур Ливерпуль 4 : 0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 30 тур Арсенал 0 : 3 Ливерпуль Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Ливерпуль 0 : 0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 3 тур Ливерпуль 3 : 1 Арсенал Суперкубок Англии, Финал Арсенал 1 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 36 тур Арсенал 2 : 1 Ливерпуль Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Ливерпуль 5 : 5 Арсенал Англия. Премьер-лига, 3 тур Ливерпуль 3 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 20 тур Ливерпуль 5 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 11 тур Арсенал 1 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 19 тур Арсенал 3 : 3 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 3 тур Ливерпуль 4 : 0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 27 тур Ливерпуль 3 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 1 тур Арсенал 3 : 4 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 21 тур Ливерпуль 3 : 3 Арсенал Англия. Премьер-лига, 3 тур Арсенал 0 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 31 тур Арсенал 4 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 17 тур Ливерпуль 2 : 2 Арсенал Англия. Кубок, 1/8 финала Арсенал 2 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 25 тур Ливерпуль 5 : 1 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 10 тур Арсенал 2 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 24 тур Арсенал 2 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 3 тур Ливерпуль 0 : 2 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 27 тур Ливерпуль 1 : 2 Арсенал Англия. Премьер-Лига, 2 тур Арсенал 0 : 2 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 33 тур Арсенал 1 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-Лига, 1 тур Ливерпуль 1 : 1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 26 тур Арсенал 1 : 0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 16 тур Ливерпуль 1 : 2 Арсенал Кубок Английской лиги, 1/8 финала Арсенал 2 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 33 тур Ливерпуль 4 : 4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 18 тур Арсенал 1 : 1 Ливерпуль Лига Чемпионов, 1/4 финала Ливерпуль 4 : 2 Арсенал Англия. Премьер-лига, 33 тур Арсенал 1 : 1 Ливерпуль Лига Чемпионов, 1/4 финала Арсенал 1 : 1 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 11 тур Ливерпуль 1 : 1 Арсенал

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Арсенал»

Две мощные атакующие команды встретятся на «Энфилде», и сценарий предстоящей встречи обещает быть зрелищным. Оборона обеих команд показывает слабость: у «Ливерпуля» 8 пропущенных за 5 матчей, у «Арсенала» – 7. Ожидается обмен голами, где «Ливерпуль», учитывая статистику и мотивацию удержать первое место, выглядит фаворитом, особенно на родном стадионе. Однако недавние результаты «Арсенала» показывают, что гости вполне способны ответить своими моментами.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Ливерпуля».

Рекомендованные ставки: