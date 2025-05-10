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Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Арсенал»: Премьер-лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:22
Ливерпуль - Арсенал
11 мая 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
Перейти в онлайн матча
7.0
Точный счет 2:1 в пользу «Ливерпуля»
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11 мая на «Энфилде» состоится ключевой матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между лидером сезона «Ливерпулем» и преследователем «Арсеналом». Хозяева стремятся укрепить лидерство в турнирной таблице, тогда как «канониры» борются за сохранение шансов на чемпионский титул и обязаны искать очки даже в столь сложной гостевой игре.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа лидирует в чемпионате с 82 очками после 35 туров и продолжает демонстрировать невероятную результативность. «Красные» выиграли 25 матчей и забили больше всех – 81 гол, при этом их серия с голами насчитывает уже 20 матчей подряд. Мохамед Салах уверенно ведет команду к титулу, оформив 33 гола в 49 матчах. Несмотря на мощную атаку, оборона «Ливерпуля» далека от идеала – 8 пропущенных мячей за последние 5 игр и средний показатель 1.60 пропущенного за игру показывают уязвимость при контратаках соперника.

«Арсенал»

«Арсенал» Артеты переживает не лучший отрезок сезона. После 35 туров лондонцы занимают 2-е место с 67 очками и проиграли 3 матча подряд. Лидер атак – Кай Хавертц с 15 голами в 34 матчах. При этом «Арсенал» стабильно забивает: серия из 8 матчей с голами, но и в обороне допущены слабости – 7 пропущенных голов за последние 5 игр. Неудачи последних недель связаны и с параллельной игрой в Лиге чемпионов, где команде пришлось тратить силы против «ПСЖ».

Факты о командах:

«Ливерпуль»

  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • Забивает в 20 матчах подряд
  • Имеет лучшую разницу мячей (+46)
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.60 гола за игру

«Арсенал»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 8 последних матчах
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.40 гола за игру

Личные встречи
32% (15)
45% (21)
23% (11)
91
Забитых мячей
70
1.94
В среднем за матч
1.49
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  5:5
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
2 : 2
11.05.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2 : 2
27.10.2024
Ливерпуль
Товарищеские матчи,
Ливерпуль
2 : 1
01.08.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
3 : 1
04.02.2024
Ливерпуль
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
0 : 2
07.01.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
1 : 1
23.12.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
2 : 2
09.04.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
0 : 2
16.03.2022
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Арсенал
0 : 2
20.01.2022
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Ливерпуль
0 : 0
13.01.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ливерпуль
4 : 0
20.11.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0 : 3
03.04.2021
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
0 : 0
01.10.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
3 : 1
28.09.2020
Арсенал
Суперкубок Англии, Финал
Арсенал
1 : 1
29.08.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Арсенал
2 : 1
15.07.2020
Ливерпуль
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
5 : 5
30.10.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
3 : 1
24.08.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ливерпуль
5 : 1
29.12.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1 : 1
03.11.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3 : 3
22.12.2017
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
4 : 0
27.08.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
3 : 1
04.03.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
3 : 4
14.08.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ливерпуль
3 : 3
13.01.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
0 : 0
24.08.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Арсенал
4 : 1
04.04.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
2 : 2
21.12.2014
Арсенал
Англия. Кубок, 1/8 финала
Арсенал
2 : 1
16.02.2014
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ливерпуль
5 : 1
08.02.2014
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
2 : 0
02.11.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
2 : 2
30.01.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ливерпуль
0 : 2
02.09.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
1 : 2
03.03.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Арсенал
0 : 2
20.08.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Арсенал
1 : 1
17.04.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ливерпуль
1 : 1
15.08.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
1 : 0
10.02.2010
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ливерпуль
1 : 2
13.12.2009
Арсенал
Кубок Английской лиги, 1/8 финала
Арсенал
2 : 1
28.10.2009
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
4 : 4
21.04.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
1 : 1
21.12.2008
Ливерпуль
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль
4 : 2
08.04.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2008
Ливерпуль
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Арсенал
1 : 1
02.04.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2007
Арсенал
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Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Арсенал»

Две мощные атакующие команды встретятся на «Энфилде», и сценарий предстоящей встречи обещает быть зрелищным. Оборона обеих команд показывает слабость: у «Ливерпуля» 8 пропущенных за 5 матчей, у «Арсенала» – 7. Ожидается обмен голами, где «Ливерпуль», учитывая статистику и мотивацию удержать первое место, выглядит фаворитом, особенно на родном стадионе. Однако недавние результаты «Арсенала» показывают, что гости вполне способны ответить своими моментами.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Ливерпуля».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Ливерпуля» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 – коэффициент 1.85

7.0
Точный счет 2:1 в пользу «Ливерпуля»
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Арсенал Ливерпуль
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