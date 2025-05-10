11 мая на «Энфилде» состоится ключевой матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между лидером сезона «Ливерпулем» и преследователем «Арсеналом». Хозяева стремятся укрепить лидерство в турнирной таблице, тогда как «канониры» борются за сохранение шансов на чемпионский титул и обязаны искать очки даже в столь сложной гостевой игре.
«Ливерпуль»
Команда Юргена Клоппа лидирует в чемпионате с 82 очками после 35 туров и продолжает демонстрировать невероятную результативность. «Красные» выиграли 25 матчей и забили больше всех – 81 гол, при этом их серия с голами насчитывает уже 20 матчей подряд. Мохамед Салах уверенно ведет команду к титулу, оформив 33 гола в 49 матчах. Несмотря на мощную атаку, оборона «Ливерпуля» далека от идеала – 8 пропущенных мячей за последние 5 игр и средний показатель 1.60 пропущенного за игру показывают уязвимость при контратаках соперника.
«Арсенал»
«Арсенал» Артеты переживает не лучший отрезок сезона. После 35 туров лондонцы занимают 2-е место с 67 очками и проиграли 3 матча подряд. Лидер атак – Кай Хавертц с 15 голами в 34 матчах. При этом «Арсенал» стабильно забивает: серия из 8 матчей с голами, но и в обороне допущены слабости – 7 пропущенных голов за последние 5 игр. Неудачи последних недель связаны и с параллельной игрой в Лиге чемпионов, где команде пришлось тратить силы против «ПСЖ».
Факты о командах:
«Ливерпуль»
- Побеждает в 3 последних домашних матчах
- Забивает в 20 матчах подряд
- Имеет лучшую разницу мячей (+46)
- В последних 5 матчах забивает в среднем 2.20 гола за игру
- Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.60 гола за игру
«Арсенал»
- Проигрывает в 3 последних матчах
- Забивает в 8 последних матчах
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.60 гола за игру
- Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Арсенал»
Две мощные атакующие команды встретятся на «Энфилде», и сценарий предстоящей встречи обещает быть зрелищным. Оборона обеих команд показывает слабость: у «Ливерпуля» 8 пропущенных за 5 матчей, у «Арсенала» – 7. Ожидается обмен голами, где «Ливерпуль», учитывая статистику и мотивацию удержать первое место, выглядит фаворитом, особенно на родном стадионе. Однако недавние результаты «Арсенала» показывают, что гости вполне способны ответить своими моментами.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Ливерпуля».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:1 в пользу «Ливерпуля» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 – коэффициент 1.85