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«Интер» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

22 апреля 2025 13:25
Интер - Милан
23 апр. 2025, среда 22:00 | Италия. Кубок, 1/2 финала
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2.05
Победа «Интера» — коэффициент 2.05
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23 апреля на стадионе «Сан-Сиро» состоится решающее миланское дерби – ответный полуфинал Кубка Италии между «Интером» и «Миланом». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, а значит судьба выхода в финал решится именно в этом поединке. «Интер» будет номинальным хозяином поля, но атмосфера, как всегда, будет общей – дерби не про домашние стены, а про характер, нервы и прагматизм.

«Интер»

«Интер» подходит к матчу с не самой стабильной формой. Команда Симоне Индзаги не выигрывает два матча подряд, пропустила в каждом из последних семи и не забила в крайнем туре против «Болоньи». Тем не менее, в Кубке «нерадзурри» выглядят опасно: они забивают в каждом из трeх предыдущих матчей турнира, а в пяти последних встречах во всех турнирах наколотили 9 мячей – средний показатель 1.80 гола за игру.

Оборона вызывает вопросы – 7 пропущенных голов за пять матчей и отсутствие надeжности в зоне центральных защитников. Но «Интер» по-прежнему хорош в атаке: разнообразие и гибкость в действиях Тюрама, Лаутаро и Мхитаряна могут вскрыть любую линию обороны соперника.

«Милан»

«Милан» тоже не в идеальной форме: лишь одна победа в четырeх последних матчах, в том числе поражение от «Аталанты» (0:1). Но в Кубке подопечные Пиоли держатся уверенно – 3 матча без поражений, голы в каждой из встреч, а также результативность на уровне 1.60 за последние пять игр. При этом «россонери» также уязвимы в обороне – 6 пропущенных в 5 играх, и почти всегда один и тот же сценарий: провал на флангах и проигранная борьба в штрафной.

Впрочем, в атаке всe не так плохо: Жиру, Леау и Пулишич регулярно создают моменты, а полузащита умеет поддерживать давление в переходных фазах.

Факты о командах

«Интер»:

  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В Кубке не проигрывает 3 игры
  • В среднем: 1.80 гола за матч, 1.40 – пропущенных

«Милан»:

  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • 3 матча подряд без поражений в Кубке
  • В среднем: 1.60 гола за матч, 1.20 – пропущенных

Личные встречи
49% (24)
20% (10)
31% (15)
72
Забитых мячей
52
1.47
В среднем за матч
1.06
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
0 : 3
23.04.2025
Милан
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
1 : 1
02.04.2025
Интер
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1 : 1
02.02.2025
Интер
Суперкубок Италии, Финал
Интер
2 : 3
06.01.2025
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1 : 2
22.09.2024
Милан
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 2
22.04.2024
Интер
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 1
16.09.2023
Милан
Лига чемпионов, 1/2 финала
Интер
1 : 0
16.05.2023
Милан
Лига чемпионов, 1/2 финала
Милан
0 : 2
10.05.2023
Интер
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1 : 0
05.02.2023
Милан
Суперкубок Италии, Финал
Милан
0 : 3
18.01.2023
Интер
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 2
03.09.2022
Интер
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.04.2022
Милан
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
0 : 0
01.03.2022
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
1 : 2
05.02.2022
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1 : 1
07.11.2021
Интер
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0 : 3
21.02.2021
Интер
Италия. Кубок, 1/4 финала
Интер
2 : 1
26.01.2021
Милан
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
1 : 2
17.10.2020
Милан
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
4 : 2
09.02.2020
Милан
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
0 : 2
21.09.2019
Интер
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2 : 3
17.03.2019
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1 : 0
21.10.2018
Милан
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0 : 0
04.04.2018
Интер
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 0
27.12.2017
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
3 : 2
15.10.2017
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
15.04.2017
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2 : 2
20.11.2016
Интер
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
3 : 0
31.01.2016
Интер
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
1 : 0
13.09.2015
Милан
Международный кубок чемпионов,
Милан
1 : 0
25.07.2015
Интер
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
0 : 0
19.04.2015
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1 : 1
23.11.2014
Интер
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1 : 0
04.05.2014
Интер
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1 : 0
22.12.2013
Милан
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1 : 1
24.02.2013
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0 : 1
07.10.2012
Интер
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4 : 2
06.05.2012
Милан
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 1
15.01.2012
Интер
Суперкубок Италии, Финал
Милан
2 : 1
06.08.2011
Интер
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3 : 0
02.04.2011
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
0 : 1
14.11.2010
Милан
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
2 : 0
24.01.2010
Милан
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
0 : 4
29.08.2009
Интер
Товарищеские матчи,
Милан
0 : 1
14.08.2009
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 1
15.02.2009
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1 : 0
28.09.2008
Интер
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
2 : 1
04.05.2008
Интер
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
2 : 1
23.12.2007
Милан
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Прогноз на матч «Интер» – «Милан»

Матч обещает быть напряжeнным, но не закрытым. Обе команды регулярно забивают, при этом оборона у обеих далека от надeжности. «Интер» более стабилен в атаке и имеет лучший подбор исполнителей в созидании, но «Милан» может воспользоваться уязвимостями обороны соперника, особенно через фланги.

С высокой долей вероятности команды обменяются голами, а минимальное преимущество, скорее всего, окажется у «Интера». Домашняя поддержка, мотивация после упущенной победы в первом матче и большее качество игры в атаке делают «нерадзурри» фаворитами.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Интера» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

2.05
Победа «Интера» — коэффициент 2.05
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Автор: Мещеряков Денис
Италия. Кубок Милан Интер
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Матч завершен
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