23 апреля на стадионе «Сан-Сиро» состоится решающее миланское дерби – ответный полуфинал Кубка Италии между «Интером» и «Миланом». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, а значит судьба выхода в финал решится именно в этом поединке. «Интер» будет номинальным хозяином поля, но атмосфера, как всегда, будет общей – дерби не про домашние стены, а про характер, нервы и прагматизм.

«Интер»

«Интер» подходит к матчу с не самой стабильной формой. Команда Симоне Индзаги не выигрывает два матча подряд, пропустила в каждом из последних семи и не забила в крайнем туре против «Болоньи». Тем не менее, в Кубке «нерадзурри» выглядят опасно: они забивают в каждом из трeх предыдущих матчей турнира, а в пяти последних встречах во всех турнирах наколотили 9 мячей – средний показатель 1.80 гола за игру.

Оборона вызывает вопросы – 7 пропущенных голов за пять матчей и отсутствие надeжности в зоне центральных защитников. Но «Интер» по-прежнему хорош в атаке: разнообразие и гибкость в действиях Тюрама, Лаутаро и Мхитаряна могут вскрыть любую линию обороны соперника.

«Милан»

«Милан» тоже не в идеальной форме: лишь одна победа в четырeх последних матчах, в том числе поражение от «Аталанты» (0:1). Но в Кубке подопечные Пиоли держатся уверенно – 3 матча без поражений, голы в каждой из встреч, а также результативность на уровне 1.60 за последние пять игр. При этом «россонери» также уязвимы в обороне – 6 пропущенных в 5 играх, и почти всегда один и тот же сценарий: провал на флангах и проигранная борьба в штрафной.

Впрочем, в атаке всe не так плохо: Жиру, Леау и Пулишич регулярно создают моменты, а полузащита умеет поддерживать давление в переходных фазах.

Факты о командах

«Интер»:

Забивает в 13 из 15 последних матчей

Пропускает в 7 матчах подряд

В Кубке не проигрывает 3 игры

В среднем: 1.80 гола за матч, 1.40 – пропущенных

«Милан»:

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

3 матча подряд без поражений в Кубке

В среднем: 1.60 гола за матч, 1.20 – пропущенных

Личные встречи 49% (24) 20% (10) 31% (15) 72 Забитых мячей 52 1.47 В среднем за матч 1.06 5:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Кубок, 1/2 финала Интер 0 : 3 Милан Италия. Кубок, 1/2 финала Милан 1 : 1 Интер Италия. Серия А, 23 тур Милан 1 : 1 Интер Суперкубок Италии, Финал Интер 2 : 3 Милан Италия. Серия А, 5 тур Интер 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 33 тур Милан 1 : 2 Интер Италия. Серия А, 4 тур Интер 5 : 1 Милан Лига чемпионов, 1/2 финала Интер 1 : 0 Милан Лига чемпионов, 1/2 финала Милан 0 : 2 Интер Италия. Серия А, 21 тур Интер 1 : 0 Милан Суперкубок Италии, Финал Милан 0 : 3 Интер Италия. Серия А, 5 тур Милан 3 : 2 Интер Италия. Кубок, 1/2 финала Интер 3 : 0 Милан Италия. Кубок, 1/2 финала Милан 0 : 0 Интер Италия. Серия А, 24 тур Интер 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 12 тур Милан 1 : 1 Интер Италия. Серия А, 23 тур Милан 0 : 3 Интер Италия. Кубок, 1/4 финала Интер 2 : 1 Милан Италия. Серия А, 4 тур Интер 1 : 2 Милан Италия. Серия А, 23 тур Интер 4 : 2 Милан Италия. Серия А, 4 тур Милан 0 : 2 Интер Италия. Серия А, 28 тур Милан 2 : 3 Интер Италия. Серия А, 9 тур Интер 1 : 0 Милан Италия. Серия А, 27 тур Милан 0 : 0 Интер Италия. Кубок, 1/4 финала Милан 1 : 0 Интер Италия. Серия А, 8 тур Интер 3 : 2 Милан Италия. Серия А, 32 тур Интер 2 : 2 Милан Италия. Серия А, 13 тур Милан 2 : 2 Интер Италия. Серия А, 22 тур Милан 3 : 0 Интер Италия. Серия А, 3 тур Интер 1 : 0 Милан Международный кубок чемпионов, Милан 1 : 0 Интер Италия. Серия А, 31 тур Интер 0 : 0 Милан Италия. Серия А, 12 тур Милан 1 : 1 Интер Италия. Серия А, 36 тур Милан 1 : 0 Интер Италия. Серия А, 17 тур Интер 1 : 0 Милан Италия. Серия А, 26 тур Интер 1 : 1 Милан Италия. Серия А, 7 тур Милан 0 : 1 Интер Италия. Серия А, 37 тур Интер 4 : 2 Милан Италия. Серия А, 18 тур Милан 0 : 1 Интер Суперкубок Италии, Финал Милан 2 : 1 Интер Италия. Серия А, 31 тур Милан 3 : 0 Интер Италия. Серия А, 12 тур Интер 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 21 тур Интер 2 : 0 Милан Италия. Серия А, 2 тур Милан 0 : 4 Интер Товарищеские матчи, Милан 0 : 1 Интер Италия. Серия А, 24 тур Интер 2 : 1 Милан Италия. Серия А, 5 тур Милан 1 : 0 Интер Италия. Серия А, 36 тур Милан 2 : 1 Интер Италия. Серия А, 17 тур Интер 2 : 1 Милан

Прогноз на матч «Интер» – «Милан»

Матч обещает быть напряжeнным, но не закрытым. Обе команды регулярно забивают, при этом оборона у обеих далека от надeжности. «Интер» более стабилен в атаке и имеет лучший подбор исполнителей в созидании, но «Милан» может воспользоваться уязвимостями обороны соперника, особенно через фланги.

С высокой долей вероятности команды обменяются голами, а минимальное преимущество, скорее всего, окажется у «Интера». Домашняя поддержка, мотивация после упущенной победы в первом матче и большее качество игры в атаке делают «нерадзурри» фаворитами.

Рекомендованные ставки: