23 апреля на стадионе «Сан-Сиро» состоится решающее миланское дерби – ответный полуфинал Кубка Италии между «Интером» и «Миланом». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, а значит судьба выхода в финал решится именно в этом поединке. «Интер» будет номинальным хозяином поля, но атмосфера, как всегда, будет общей – дерби не про домашние стены, а про характер, нервы и прагматизм.
«Интер»
«Интер» подходит к матчу с не самой стабильной формой. Команда Симоне Индзаги не выигрывает два матча подряд, пропустила в каждом из последних семи и не забила в крайнем туре против «Болоньи». Тем не менее, в Кубке «нерадзурри» выглядят опасно: они забивают в каждом из трeх предыдущих матчей турнира, а в пяти последних встречах во всех турнирах наколотили 9 мячей – средний показатель 1.80 гола за игру.
Оборона вызывает вопросы – 7 пропущенных голов за пять матчей и отсутствие надeжности в зоне центральных защитников. Но «Интер» по-прежнему хорош в атаке: разнообразие и гибкость в действиях Тюрама, Лаутаро и Мхитаряна могут вскрыть любую линию обороны соперника.
«Милан»
«Милан» тоже не в идеальной форме: лишь одна победа в четырeх последних матчах, в том числе поражение от «Аталанты» (0:1). Но в Кубке подопечные Пиоли держатся уверенно – 3 матча без поражений, голы в каждой из встреч, а также результативность на уровне 1.60 за последние пять игр. При этом «россонери» также уязвимы в обороне – 6 пропущенных в 5 играх, и почти всегда один и тот же сценарий: провал на флангах и проигранная борьба в штрафной.
Впрочем, в атаке всe не так плохо: Жиру, Леау и Пулишич регулярно создают моменты, а полузащита умеет поддерживать давление в переходных фазах.
Факты о командах
«Интер»:
- Забивает в 13 из 15 последних матчей
- Пропускает в 7 матчах подряд
- В Кубке не проигрывает 3 игры
- В среднем: 1.80 гола за матч, 1.40 – пропущенных
«Милан»:
- Забивает в 11 из 13 последних матчей
- Пропускает в 10 из 12 последних матчей
- 3 матча подряд без поражений в Кубке
- В среднем: 1.60 гола за матч, 1.20 – пропущенных
Прогноз на матч «Интер» – «Милан»
Матч обещает быть напряжeнным, но не закрытым. Обе команды регулярно забивают, при этом оборона у обеих далека от надeжности. «Интер» более стабилен в атаке и имеет лучший подбор исполнителей в созидании, но «Милан» может воспользоваться уязвимостями обороны соперника, особенно через фланги.
С высокой долей вероятности команды обменяются голами, а минимальное преимущество, скорее всего, окажется у «Интера». Домашняя поддержка, мотивация после упущенной победы в первом матче и большее качество игры в атаке делают «нерадзурри» фаворитами.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Интера» – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95