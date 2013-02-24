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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 24 февраля 2013
Интер
24.02.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Милан
71'
Э. Скелотто
21'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
90'
Замена
М. Амброзини
️️️️
С. Мунтари
89'
Желтая карточка
К. Сапата
87'
Замена
Б. Кркич
️️️️
С. Эль-Шаарави
81'
Замена
М. Ньянг
️️️️
К. Боатенг
Замена
К. Киву
️️️️
Ю. Нагатомо
77'
Замена
З. Кузманович
️️️️
Р. Альварес
74'
ГОЛ! 1:1!
Э. Скелотто
Пас отдал
Ю. Нагатомо
71'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Э. Камбьяссо
68'
49'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Жуан
43'
Желтая карточка
А. Раноккия
33'
31'
Желтая карточка
С. Мунтари
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
К. Боатенг
12'
Желтая карточка
Ф. Мексес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
11
Рикардо Альварес
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Родриго Паласио
АП
5
Вальтер Гаргано
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
13
Раноккия
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
11
Альварес
13
Гуарин
5
Гаргано
8
Паласио
99
Кассано
4-3-2-1
32
Аббьяти
20
Абате
5
Мексес
25
Сапата
22
Де Шильо
23
Ночерино
18
Монтоливо
4
Мунтари
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
45
Балотелли
5
Нагатомо
26
Киву
26
Киву
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
18
Скелотто
18
Скелотто
91
Камбьяссо
11
Альварес
8
Кузманович
8
Кузманович
11
Альварес
4
Мунтари
90
Амброзини
90
Амброзини
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
9
Кркич
9
Кркич
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
99
Ньянг
99
Ньянг
27
Боатенг
Остались в запасе
Интер
Милан
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Милан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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