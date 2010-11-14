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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 14 ноября 2010
Интер
14.11.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Милан
6'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
Желтая карточка
М. Амброзини
Замена
К. Боатенг
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Д. Биабиани
️️️️
М. Матерацци
Травма
М. Матерацци
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
Л. Антонини
️️️️
Робиньо
Вторая желтая
И. Абате
Желтая карточка
Г. Пандев
Травма
И. Абате
Замена
А. Пирло
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Милито
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Ж. Оби
Травма
Ж. Оби
18'
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Желтая карточка
И. Абате
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ПЗ
5
Деян Станкович
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
70
Робиньо
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
40
Нванкво Обиора
ОП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
4-1-2-1-2
12
Кастеллацци
26
Киву
2
Лусио
0
Матерацци
2
Кордоба
5
Станкович
10
Оби
4
Дзанетти
10
Снейдер
9
Это'О
22
Милито
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
13
Неста
3
Силва
19
Дзамбротта
8
Гаттузо
20
Фламини
90
Амброзини
10
Зеедорф
11
Ибрагимович
70
Робиньо
10
Оби
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Оби
22
Милито
21
Пандев
21
Пандев
22
Милито
0
Матерацци
14
Биабиани
14
Биабиани
0
Матерацци
70
Робиньо
7
Антонини
7
Антонини
70
Робиньо
8
Гаттузо
21
Пирло
21
Пирло
8
Гаттузо
10
Зеедорф
27
Боатенг
27
Боатенг
10
Зеедорф
Остались в запасе
Интер
Милан
40
Нванкво Обиора
ОП
20
Жулио Сезар
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
40
Нванкво Обиора
ОП
20
Жулио Сезар
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Милан
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Посещаемость:
78000 из 81277 зрителей (95%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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