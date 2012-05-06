Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 06 мая 2012
Интер
06.05.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 2
Завершен
Милан
14'
Д. Милито
52'
Д. Милито (П)
79'
Д. Милито (П)
87'
Майкон
44'
З. Ибрагимович (П)
46'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
Желтая карточка
Майкон
ГОЛ! 4:2!
Майкон
Замена
И. Кордоба
️️️️
У. Снейдер
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Милито
Замена
А. Кассано
️️️️
С. Мунтари
Травма
С. Мунтари
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
Д. Паццини
️️️️
Р. Альварес
Травма
Р. Альварес
Замена
Ж. Оби
️️️️
Ф. Гуарин
Желтая карточка
Р. Альварес
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Милито
Желтая карточка
И. Абате
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
+3
Желтая карточка
А. Ночерино
Желтая карточка
Х. Дзанетти
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Ж. Сезар
Замена
М. Амелия
️️️️
К. Аббьяти
Травма
К. Аббьяти
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Д. Бонера
ГОЛ! 1:0!
Д. Милито
Пас отдал
В. Самуэль
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Рикардо Альварес
ЛВ
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
23
Даниэле Бонера
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-3-2-1
20
Сезар
5
Нагатомо
6
Самуэль
2
Лусио
13
Майкон
13
Гуарин
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
11
Альварес
10
Снейдер
22
Милито
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
13
Неста
33
Йепес
23
Бонера
6
ван Боммел
4
Мунтари
23
Ночерино
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
10
Снейдер
2
Кордоба
2
Кордоба
10
Снейдер
13
Гуарин
10
Оби
10
Оби
13
Гуарин
11
Альварес
11
Паццини
11
Паццини
11
Альварес
32
Аббьяти
32
Амелия
32
Амелия
32
Аббьяти
23
Бонера
22
Де Шильо
22
Де Шильо
23
Бонера
4
Мунтари
99
Кассано
99
Кассано
4
Мунтари
Остались в запасе
Интер
Милан
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Милан
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Милан
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+