Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 02 апреля 2011
Милан
02.04.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 0
Завершен
Интер
1'
Пато
60'
Пато
88'
А. Кассано (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
Вторая желтая
А. Кассано
+1
Желтая карточка
А. Кассано
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Кассано
Желтая карточка
Х. Дзанетти
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Пато
Замена
А. Кассано
️️️️
Робиньо
Замена
Д. Станкович
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Замена
Д. Милито
️️️️
Д. Паццини
ГОЛ! 2:0!
Пато
Пас отдал
И. Абате
Замена
И. Кордоба
️️️️
Г. Пандев
Красная карточка
К. Киву
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Гаттузо
Травма
Д. Гаттузо
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Робиньо
ГОЛ! 1:0!
Пато
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ПП
70
Робиньо
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Горан Пандев
ЛП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
13
Неста
3
Силва
20
Абате
10
Зеедорф
6
ван Боммел
8
Гаттузо
27
Боатенг
12
Пато
70
Робиньо
4-4-2
20
Сезар
13
Майкон
26
Киву
13
Раноккия
4
Дзанетти
8
Мотта
10
Снейдер
91
Камбьяссо
21
Пандев
9
Это'О
11
Паццини
8
Гаттузо
20
Фламини
20
Фламини
8
Гаттузо
12
Пато
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
12
Пато
70
Робиньо
99
Кассано
99
Кассано
70
Робиньо
21
Пандев
2
Кордоба
2
Кордоба
21
Пандев
91
Камбьяссо
5
Станкович
5
Станкович
91
Камбьяссо
11
Паццини
22
Милито
22
Милито
11
Паццини
Остались в запасе
Милан
Интер
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Милан - Интер
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Милан
Интер
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+