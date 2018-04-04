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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 04 апреля 2018
Милан
04.04.2018, среда, 19:30
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
Желтая карточка
Сусо
77'
71'
Желтая карточка
А. Кандрева
59'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
57'
Желтая карточка
И. Перишич
21'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
12
Рафинья
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-4-1-1
1
Доннарумма
13
Родригес
26
Романьоли
19
Бонуччи
2
Калабрия
20
Чалханоглу
18
Монтоливо
19
Кессье
7
Бонавентура
10
Сусо
10
Кутроне
4-1-3-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
87
Кандрева
21
Гальярдини
12
Рафинья
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Милан
Интер
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Милан - Интер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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