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Расписание матчей
Суперкубок Италии
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 18 января 2023
Милан
18.01.2023, среда, 22:00
Суперкубок Италии, Финал
0 : 3
Завершен
Интер
10'
Ф. Димарко
21'
Э. Джеко
77'
Л. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милан - Интер
Желтая карточка
С. Тонали
85'
84'
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
84'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
79'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Замена
С. Дест
️️️️
Д. Калабрия
79'
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
79'
77'
ГОЛ! 0:3!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Шкриньяр
Желтая карточка
Т. Эрнандес
76'
72'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
71'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
71'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
Замена
Д. Ориги
️️️️
Ж. Мессьяс
65'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
64'
Замена
П. Калюлю
️️️️
С. Кьер
64'
63'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
62'
Травма
Ф. Димарко
33'
Желтая карточка
Н. Барелла
21'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Бастони
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Димарко
Пас отдал
Н. Барелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
27
Рафаэль Леау
ЛФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Жуниор Мессьяс
РФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛАЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПАЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
33
Андреа Боццолан
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
24
Кьер
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
10
Беннасер
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
10
Мессьяс
3-2-3-2
24
Онана
37
Шкриньяр
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
32
Димарко
22
Мхитарян
23
Барелла
20
Чалханоглу
10
Мартинес
10
Джеко
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
24
Кьер
15
Калюлю
15
Калюлю
24
Кьер
2
Калабрия
8
Дест
8
Дест
2
Калабрия
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
10
Мессьяс
27
Ориги
27
Ориги
10
Мессьяс
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
Остались в запасе
Милан
Интер
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
33
Андреа Боццолан
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
24
Дензел Дюмфрис
ПП
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Валентин Карбони
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
33
Андреа Боццолан
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Валентин Карбони
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Кинг Фахд
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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