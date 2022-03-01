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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 01 марта 2022
Милан
01.03.2022, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милан - Интер
88'
Замена
Р. Госенс
️️️️
И. Перишич
88'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
Замена
Д. Калабрия
️️️️
А. Флоренци
84'
79'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
Замена
Б. Диас
️️️️
Р. Крунич
67'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
67'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
67'
65'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
65'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
58'
Желтая карточка
Л. Мартинес
33'
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
П. Калюлю
️️️️
А. Романьоли
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Браим Диас
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
23
Томори
26
Романьоли
24
Флоренци
10
Беннасер
19
Кессье
33
Крунич
27
Леау
56
Салемакерс
9
Жиру
3-1-3-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
26
Романьоли
15
Калюлю
15
Калюлю
26
Романьоли
24
Флоренци
2
Калабрия
2
Калабрия
24
Флоренци
33
Крунич
21
Диас
21
Диас
33
Крунич
5
Перишич
8
Госенс
8
Госенс
5
Перишич
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
Остались в запасе
Милан
Интер
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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