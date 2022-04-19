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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 19 апреля 2022
Интер
19.04.2022, вторник, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Милан
4'
Л. Мартинес
40'
Л. Мартинес
82'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Милан
90'
Желтая карточка
Ф. Томори
ГОЛ! 3:0!
Р. Госенс
Пас отдал
М. Брозович
82'
Замена
Р. Госенс
️️️️
И. Перишич
79'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Бастони
79'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
73'
73'
Замена
М. Габбиа
️️️️
Д. Калабрия
73'
Замена
Р. Крунич
️️️️
И. Беннасер
Замена
Э. Джеко
️️️️
Л. Мартинес
70'
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Корреа
70'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
51'
46'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
46'
Замена
Б. Диас
️️️️
С. Тонали
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Х. Корреа
40'
35'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Дармиан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
95
Бастони
6
де Врей
36
Дармиан
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
32
Корреа
10
Мартинес
4-1-2-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Беннасер
19
Кессье
56
Салемакерс
27
Леау
9
Жиру
5
Перишич
8
Госенс
8
Госенс
5
Перишич
95
Бастони
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
95
Бастони
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
32
Корреа
4
Санчес
4
Санчес
32
Корреа
10
Мартинес
10
Джеко
10
Джеко
10
Мартинес
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
2
Калабрия
46
Габбиа
46
Габбиа
2
Калабрия
10
Беннасер
33
Крунич
33
Крунич
10
Беннасер
16
Тонали
21
Диас
21
Диас
16
Тонали
Остались в запасе
Интер
Милан
24
Дензел Дюмфрис
ПП
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
9
Анте Ребич
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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