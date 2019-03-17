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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 17 марта 2019
Милан
17.03.2019, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 3
Завершен
Интер
57'
Т. Бакайоко
71'
М. Мусаккио
3'
М. Весино
51'
С. де Врей
67'
Л. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
90'
+3
Желтая карточка
Р. Гальярдини
Желтая карточка
А. Конти
89'
Желтая карточка
Сусо
80'
79'
Желтая карточка
М. Весино
ГОЛ! 2:3!
М. Мусаккио
71'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Мартинес
Желтая карточка
А. Романьоли
66'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бакайоко
Пас отдал
Х. Чалханоглу
57'
51'
ГОЛ! 0:2!
С. де Врей
Пас отдал
М. Политано
Желтая карточка
Р. Родригес
32'
14'
Желтая карточка
М. Брозович
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Весино
Пас отдал
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
13
Родригес
26
Романьоли
37
Мусаккио
2
Калабрия
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
11
Пакета
10
Сусо
9
Пентек
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
6
де Врей
77
Брозович
15
Весино
21
Гальярдини
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
10
Мартинес
Остались в запасе
Милан
Интер
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Милан - Интер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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