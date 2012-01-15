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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 15 января 2012
Милан
15.01.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Интер
57'
Д. Милито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
+2
+2
Замена
Д. Форлан
️️️️
Д. Паццини
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Пато
Замена
К. Зеедорф
️️️️
А. Ночерино
Замена
У. Снейдер
️️️️
Д. Милито
Замена
К. Киву
️️️️
Р. Альварес
Желтая карточка
А. Неста
Замена
Робиньо
️️️️
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
К. Боатенг
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Пас отдал
Х. Дзанетти
14'
Травма
Т. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
12
Пато
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Рикардо Альварес
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Милан
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
10
Диего Форлан
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
13
Неста
3
Силва
20
Абате
6
ван Боммел
18
Эмануэльсон
23
Ночерино
27
Боатенг
11
Ибрагимович
12
Пато
4-4-2
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
5
Нагатомо
4
Дзанетти
8
Мотта
91
Камбьяссо
11
Альварес
11
Паццини
22
Милито
23
Ночерино
10
Зеедорф
10
Зеедорф
23
Ночерино
12
Пато
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
12
Пато
19
Дзамбротта
70
Робиньо
70
Робиньо
19
Дзамбротта
11
Альварес
26
Киву
26
Киву
11
Альварес
22
Милито
10
Снейдер
10
Снейдер
22
Милито
11
Паццини
10
Форлан
10
Форлан
11
Паццини
Остались в запасе
Милан
Интер
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Милан - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 23:40 (прямая)
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