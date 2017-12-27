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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 27 декабря 2017
Милан
27.12.2017, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Интер
104'
П. Кутроне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Интер
116'
Желтая карточка
Б. Валеро
111'
Желтая карточка
М. Весино
Желтая карточка
П. Кутроне
105'
ГОЛ! 1:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Сусо
104'
101'
Замена
Эдер
️️️️
А. Кандрева
Замена
П. Кутроне
️️️️
Н. Калинич
76'
Травма
Н. Калинич
76'
75'
Замена
М. Брозович
️️️️
Р. Гальярдини
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
М. Локателли
73'
72'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
67'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Ж. Мариу
Замена
Д. Калабрия
️️️️
И. Абате
53'
Травма
И. Абате
51'
Желтая карточка
Л. Билья
20'
Желтая карточка
М. Локателли
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
59
Маттео Сончин
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
98
Мануэль Ломбардони
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Доннарумма
13
Родригес
19
Бонуччи
26
Романьоли
20
Абате
5
Локателли
19
Кессье
6
Билья
7
Бонавентура
10
Сусо
9
Калинич
4-1-3-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
13
Раноккия
37
Шкриньяр
5
Нагатомо
21
Гальярдини
87
Кандрева
15
Весино
23
Мариу
5
Перишич
9
Икарди
5
Локателли
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
5
Локателли
20
Абате
2
Калабрия
2
Калабрия
20
Абате
9
Калинич
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Калинич
21
Гальярдини
77
Брозович
77
Брозович
21
Гальярдини
23
Мариу
6
Валеро
6
Валеро
23
Мариу
87
Кандрева
23
Эдер
23
Эдер
87
Кандрева
Остались в запасе
Милан
Интер
59
Маттео Сончин
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
98
Мануэль Ломбардони
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
59
Маттео Сончин
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
98
Мануэль Ломбардони
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Милан - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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