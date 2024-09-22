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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 22 сентября 2024
Интер
22.09.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Милан
27'
Ф. Димарко
10'
К. Пулишич
89'
М. Габбиа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Милан
90'
+2
Замена
С. Павлович
️️️️
Т. Абрахам
89'
ГОЛ! 1:2!
М. Габбиа
Пас отдал
Т. Рейндерс
Желтая карточка
Ф. Димарко
88'
87'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Р. Леау
Желтая карточка
К. Асллани
86'
Замена
К. Аугусто
️️️️
А. Бастони
82'
78'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
А. Мората
78'
Замена
Н. Окафор
️️️️
К. Пулишич
Замена
П. Зелински
️️️️
Н. Барелла
74'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
63'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
63'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Г. Мхитарян
63'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
39'
38'
Желтая карточка
Ю. Фофана
ГОЛ! 1:1!
Ф. Димарко
Пас отдал
Л. Мартинес
27'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Пулишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Милан
1
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-2-2-2
16
Меньян
22
Эмерсон
46
Габбиа
23
Томори
19
Эрнандес
14
Рейндерс
24
Фофана
11
Пулишич
27
Леау
21
Мората
18
Абрахам
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
18
Абрахам
31
Павлович
31
Павлович
18
Абрахам
21
Мората
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Мората
27
Леау
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
27
Леау
11
Пулишич
19
Окафор
19
Окафор
11
Пулишич
Остались в запасе
Интер
Милан
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Интер - Милан
4
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
4
Офсайды
2
0
Количество передач
503
399
Сейвы
6
3
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.8
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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