Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 21 февраля 2021
Милан
21.02.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 3
Завершен
Интер
5'
Л. Мартинес
57'
Л. Мартинес
66'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
86'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
83'
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Хакими
78'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
78'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
К. Эриксен
78'
Замена
М. Дармиан
️️️️
И. Перишич
Замена
С. Кастильехо
️️️️
З. Ибрагимович
75'
Замена
С. Мейте
️️️️
С. Тонали
67'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Салемакерс
67'
66'
ГОЛ! 0:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
И. Перишич
57'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
И. Перишич
Желтая карточка
А. Салемакерс
56'
22'
Желтая карточка
А. Хакими
Желтая карточка
С. Кьер
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
26
Романьоли
2
Калабрия
16
Тонали
20
Чалханоглу
19
Кессье
9
Ребич
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
4-1-1-2-2
1
Ханданович
2
Хакими
37
Шкриньяр
95
Бастони
6
де Врей
77
Брозович
23
Барелла
24
Эриксен
5
Перишич
9
Лукаку
10
Мартинес
56
Салемакерс
27
Леау
27
Леау
56
Салемакерс
16
Тонали
8
Мейте
8
Мейте
16
Тонали
11
Ибрагимович
70
Кастильехо
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
2
Хакими
15
Янг
15
Янг
2
Хакими
5
Перишич
36
Дармиан
36
Дармиан
5
Перишич
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
24
Эриксен
21
Гальярдини
21
Гальярдини
24
Эриксен
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Милан
Интер
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Милан - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Милан
Интер
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
Вчера, 00:41
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+