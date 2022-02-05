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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 05 февраля 2022
Интер
05.02.2022, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 2
Завершен
Милан
38'
И. Перишич
75'
О. Жиру
78'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Милан
90'
+6
Красная карточка
Т. Эрнандес
90'
+2
Желтая карточка
Р. Крунич
Желтая карточка
М. Шкриньяр
84'
Замена
М. Дармиан
️️️️
А. Бастони
82'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Брозович
82'
80'
Замена
Р. Крунич
️️️️
И. Беннасер
78'
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
Пас отдал
Д. Калабрия
76'
Желтая карточка
И. Беннасер
75'
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
73'
72'
Желтая карточка
Б. Диас
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
70'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
И. Перишич
70'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
60'
58'
Замена
Б. Диас
️️️️
Ф. Кессье
46'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Пас отдал
Х. Чалханоглу
38'
21'
Желтая карточка
А. Романьоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
5
Перишич
10
Джеко
10
Мартинес
4-1-2-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
26
Романьоли
15
Калюлю
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Беннасер
19
Кессье
56
Салемакерс
27
Леау
9
Жиру
5
Перишич
32
Димарко
32
Димарко
5
Перишич
95
Бастони
36
Дармиан
36
Дармиан
95
Бастони
77
Брозович
15
Весино
15
Весино
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
10
Беннасер
33
Крунич
33
Крунич
10
Беннасер
19
Кессье
21
Диас
21
Диас
19
Кессье
Остались в запасе
Интер
Милан
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Милан
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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