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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 09 февраля 2020
Интер
09.02.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
4 : 2
Завершен
Милан
51'
М. Брозович
54'
М. Весино
70'
С. де Врей
90+3'
Р. Лукаку
40'
А. Ребич
45+1'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
Замена
К. Бираги
️️️️
Э. Янг
90'
+5
Желтая карточка
Р. Лукаку
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
В. Мозес
90'
+3
84'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Ребич
81'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Ф. Кессье
80'
Замена
Р. Леау
️️️️
С. Кастильехо
Замена
В. Мозес
️️️️
А. Кандрева
80'
79'
Желтая карточка
А. Конти
Замена
К. Эриксен
️️️️
А. Санчес
72'
ГОЛ! 3:2!
С. де Врей
Пас отдал
А. Кандрева
70'
62'
Желтая карточка
Ф. Кессье
Желтая карточка
Н. Барелла
55'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
55'
ГОЛ! 2:2!
М. Весино
Пас отдал
А. Санчес
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Брозович
51'
Желтая карточка
М. Весино
48'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Ф. Кессье
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
4-1-3-2
93
Паделли
15
Янг
37
Шкриньяр
6
де Врей
2
Годин
77
Брозович
23
Барелла
15
Весино
87
Кандрева
9
Лукаку
4
Санчес
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Конти
24
Кьер
26
Романьоли
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
70
Кастильехо
9
Ребич
11
Ибрагимович
15
Янг
3
Бираги
3
Бираги
15
Янг
4
Санчес
24
Эриксен
24
Эриксен
4
Санчес
87
Кандрева
11
Мозес
11
Мозес
87
Кандрева
19
Кессье
11
Пакета
11
Пакета
19
Кессье
70
Кастильехо
27
Леау
27
Леау
70
Кастильехо
9
Ребич
7
Бонавентура
7
Бонавентура
9
Ребич
Остались в запасе
Интер
Милан
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Милан
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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