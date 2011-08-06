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Расписание матчей
Суперкубок Италии
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 06 августа 2011
Милан
06.08.2011, суббота, 16:00
Суперкубок Италии, Финал
2 : 1
Завершен
Интер
60'
З. Ибрагимович
69'
К. Боатенг
22'
У. Снейдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Интер
Желтая карточка
М. Амброзини
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Боатенг
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Ж. Оби
Замена
М. Амброзини
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
Д. Паццини
️️️️
Д. Станкович
ГОЛ! 2:1!
К. Боатенг
Замена
Д. Фараони
️️️️
Р. Альварес
Замена
Пато
️️️️
Робиньо
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Робиньо
ГОЛ! 0:1!
У. Снейдер
Желтая карточка
Д. Гаттузо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Кларенс Зеедорф
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Рикардо Альварес
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
12
Пато
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
19
Давиде Фараони
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
13
Неста
20
Абате
3
Силва
6
ван Боммел
8
Гаттузо
10
Зеедорф
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
4-5-1
20
Сезар
4
Дзанетти
6
Самуэль
13
Раноккия
26
Киву
11
Альварес
8
Мотта
5
Станкович
10
Оби
10
Снейдер
9
Это'О
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
8
Гаттузо
90
Амброзини
90
Амброзини
8
Гаттузо
70
Робиньо
12
Пато
12
Пато
70
Робиньо
11
Альварес
19
Фараони
19
Фараони
11
Альварес
5
Станкович
11
Паццини
11
Паццини
5
Станкович
10
Оби
9
Кастаньос
9
Кастаньос
10
Оби
Остались в запасе
Милан
Интер
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Салли Мунтари
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Салли Мунтари
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:10 (прямая)
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