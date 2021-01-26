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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 26 января 2021
Интер
26.01.2021, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Милан
71'
Р. Лукаку (П)
90+7'
К. Эриксен
31'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Милан
Желтая карточка
А. Хакими
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
Ф. Кессье
ГОЛ! 2:1!
К. Эриксен
90'
+7
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Коларов
90'
+2
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Брозович
88'
85'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
85'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Р. Леау
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Лукаку
71'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
И. Перишич
67'
65'
Желтая карточка
А. Ребич
60'
Замена
А. Ребич
️️️️
Б. Диас
58'
Вторая желтая
З. Ибрагимович
Желтая карточка
М. Брозович
52'
Замена
А. Хакими
️️️️
М. Дармиан
46'
45'
+1
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Р. Лукаку
45'
31'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
С. Мейте
20'
Замена
Ф. Томори
️️️️
С. Кьер
17'
Желтая карточка
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
11
Коларов
37
Шкриньяр
6
де Врей
36
Дармиан
77
Брозович
23
Барелла
23
Видаль
5
Перишич
4
Санчес
9
Лукаку
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
2
Далот
24
Кьер
26
Романьоли
19
Эрнандес
8
Мейте
19
Кессье
21
Диас
56
Салемакерс
27
Леау
11
Ибрагимович
11
Коларов
15
Янг
15
Янг
11
Коларов
36
Дармиан
2
Хакими
2
Хакими
36
Дармиан
77
Брозович
24
Эриксен
24
Эриксен
77
Брозович
5
Перишич
10
Мартинес
10
Мартинес
5
Перишич
21
Диас
9
Ребич
9
Ребич
21
Диас
24
Кьер
23
Томори
23
Томори
24
Кьер
27
Леау
33
Крунич
33
Крунич
27
Леау
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
Остались в запасе
Интер
Милан
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
99
Андреас Юнгдаль
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
2
Давиде Калабрия
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
2
Давиде Калабрия
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Милан
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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