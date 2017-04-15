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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 15 апреля 2017
Интер
15.04.2017, суббота, 13:30
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 2
Завершен
Милан
36'
А. Кандрева
44'
М. Икарди
83'
А. Романьоли
90+7'
К. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
К. Сапата
Пас отдал
К. Бакка
90'
+5
Желтая карточка
М. Локателли
Желтая карточка
Р. Гальярдини
90'
+3
Замена
Д. Биабиани
️️️️
А. Кандрева
90'
+1
Желтая карточка
С. Ханданович
87'
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Романьоли
Пас отдал
Сусо
81'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Д. Калабрия
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Ж. Мариу
80'
75'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Х. Соса
Замена
Эдер
️️️️
И. Перишич
68'
57'
Замена
М. Локателли
️️️️
Ю. Куцка
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
44'
Желтая карточка
А. Кандрева
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Р. Гальярдини
36'
34'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Жоау Мариу
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Роберто Гальярдини
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
33
Д'Амброзио
17
Медель
87
Кандрева
19
Кондогбиа
21
Гальярдини
5
Перишич
23
Мариу
9
Икарди
4-3-1-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
26
Романьоли
25
Сапата
2
Калабрия
14
Фернандес
7
Соса
33
Куцка
10
Сусо
70
Бакка
10
Деулофеу
23
Мариу
24
Мурильо
24
Мурильо
23
Мариу
87
Кандрева
14
Биабиани
14
Биабиани
87
Кандрева
5
Перишич
23
Эдер
23
Эдер
5
Перишич
33
Куцка
5
Локателли
5
Локателли
33
Куцка
2
Калабрия
7
Окампос
7
Окампос
2
Калабрия
7
Соса
18
Лападула
18
Лападула
7
Соса
Остались в запасе
Интер
Милан
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Интер - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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