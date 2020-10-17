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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 17 октября 2020
Интер
17.10.2020, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Милан
28'
Р. Лукаку
12'
З. Ибрагимович
16'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
87'
Замена
С. Тонали
️️️️
Ф. Кессье
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Видаль
84'
Желтая карточка
А. Хакими
83'
Желтая карточка
А. Видаль
69'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Брозович
68'
Желтая карточка
М. Брозович
64'
62'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
62'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Р. Леау
60'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Кессье
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
И. Перишич
28'
22'
Желтая карточка
С. Кьер
16'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Р. Леау
12'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
12'
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
11
Коларов
33
Д'Амброзио
6
де Врей
2
Хакими
77
Брозович
23
Барелла
23
Видаль
5
Перишич
10
Мартинес
9
Лукаку
4-3-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
24
Кьер
26
Романьоли
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
56
Салемакерс
27
Леау
11
Ибрагимович
77
Брозович
24
Эриксен
24
Эриксен
77
Брозович
23
Видаль
4
Санчес
4
Санчес
23
Видаль
19
Кессье
16
Тонали
16
Тонали
19
Кессье
27
Леау
33
Крунич
33
Крунич
27
Леау
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
Остались в запасе
Интер
Милан
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
21
Браим Диас
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
21
Браим Диас
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Милан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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